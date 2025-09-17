Con polémica, Senado aprobó venia de Juan Raúl Ferreira como embajador en el Vaticano

Política

Montevideo Portal

Juan Raúl Ferreira fue designado como embajador ante el Vaticano luego de que la Cámara de Senadores votara su nombramiento, instancia en la que colorados y algunos legisladores del Partido Nacional votaron en contra.

En el plenario del Senado de este miércoles se aprobó la designación de uno de los hijos del histórico dirigente blanco Wilson Ferreira Aldunate, luego de que el oficialismo enviara el pasado 17 de agosto una solicitud de venia al Parlamento. Que se terminó aprobando con 24 votos a favor y 6 en contra.

Para el Ejecutivo, Ferreira cuenta con “capacidad y eficiencia” para el cargo. Además, el gobierno aseguró en un documento que “el Poder Ejecutivo confía en que ese cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente mensaje”.

En su exposición, el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien votó a favor de la designación, aseguró que Ferreira es un “hombre que se ha transformado en un verdadero apóstata de los valores del Partido Nacional”.

Por su parte, Pedro Bordaberry justificó el voto en contra del Partido Colorado, afirmando que “no quieren acompañar a designaciones de embajadores políticos que no sean de carrera”.

Además, sostuvo que en este período el gobierno “llevan 14 cargos en el servicio exterior que no son de carrera y eso va en detrimento de la carrera de un funcionario de servicio exterior, profesional y seria”, por lo que esta designación “no es seria”.

