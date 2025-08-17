“Capacidad y eficiencia”: gobierno designa a Juan Raúl Ferreira como embajador en Vaticano

Política

El gobierno envió una solicitud de venia al Parlamento para designar a Juan Raúl Ferreira como embajador de Uruguay ante el Vaticano. El nombre se conoció inicialmente a mediados de marzo cuando se comunicaron quiénes eran los embajadores elegidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según consta en el documento de Presidencia, firmado por Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin, Ferreira, integrante del MPP y uno de los hijos del histórico dirigente blanco Wilson Ferreira Aldunate, cuenta con “capacidad y eficiencia” para el cargo.

El Poder Ejecutivo asegura que su aptitud se “ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional” y ello es “un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades”.

“El Poder Ejecutivo confía en que ese cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente mensaje”, concluye el documento presidencial.

La votación de la venia aún no tiene fecha establecida. Los embajadores designados asisten primero a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Entre los roles internacionales que Ferreira ha tenido, fue embajador de Uruguay en Argentina durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000).

Orsi se reunirá el próximo 17 de octubre con el recientemente nombrado papa León XIV.

La semana pasada, el mandatario recibió al consejo permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) en Torre Ejecutiva; en ese marco, Milton Tróccoli, Daniel Sturla y Heriberto Bodeant le plantearon la propuesta de invitar a León XIV a visitar Uruguay. Esta iniciativa requiere la invitación conjunta de la CEU y del Estado.

