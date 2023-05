Con fuerte baja en la venta de soja y de carne bovina, exportaciones cayeron 23% en abril

Economía

A raíz de una importante baja en las ventas de carne bovina y soja, las exportaciones —incluyendo zonas francas—tuvieron una disminución de 23% en términos anuales en el mes de abril, según el último informe de Uruguay XXI. La celulosa, el arroz y los productos lácteos, en tanto, tuvieron un impacto positivo en el cuarto mes del año.

En abril de 2023, las solicitudes de exportación totalizaron U$S 859 millones (frente a los US$ 1.115 millones del mismo mes de 2022), considerando zonas francas.

Si se consideran los primeros cuatro meses del año, en el acumulado la reducción fue del 8%. Se exportó por US$ 3.986 millones entre enero y abril de 2022, mientras que se vendió al exterior por US$ 3.655 millones en mismo período de 2023.

Para Uruguay XXI, la caída mensual de abril “era esperable”. “Las exportaciones de bienes vienen exhibiendo caídas desde octubre de 2022, pero este mes se registró una caída más pronunciada, que no se veía desde abril de 2020. Esto se explica principalmente por las menores exportaciones de soja, que fueron las de mayor incidencia negativa este mes. La caída de 67% del valor exportado de la soja explicó quince puntos porcentuales del desempeño exportador de abril de 2023”, afirma el informe.

Según se señala, aunque las ventas externas de soja vienen cayendo desde octubre de 2022, en abril la incidencia fue mayor “por la menor cosecha producto del déficit hídrico en Uruguay”.

“En volumen, la reducción fue de 63%, mientras que los precios también mostraron una disminución (10%)”, se acota.

Con relación a las exportaciones de carne vacuna, presentó una caída de 46% en términos interanuales, explicada principalmente por una menor demanda del mercado chino.

Otros productos que incidieron negativamente en las exportaciones del mes fueron madera, ganado en pie y vehículos, que registraron caídas de 37%, 80% y 17% respectivamente. Por otro lado, en abril de 2023 se destacan las incidencias positivas que consignaron las exportaciones de celulosa, lácteos y arroz.

Las exportaciones de celulosa siguen experimentando incrementos mensuales y alcanzaron en abril un total de US$ 172 millones, lo que representó un aumento de 26% en la comparación interanual. La celulosa representó el 12% del total exportado en 2022.

El crecimiento mencionado anteriormente, sumado a la caída de las exportaciones de la carne bovina, posicionaron a la celulosa como el principal producto exportado en abril de 2023.

Por su parte, las colocaciones externas de productos lácteos totalizaron US$ 70 millones, aumentando 29% en términos interanuales. Destacaron las exportaciones de leche hacia el mercado brasileño, que pasaron de casi U$S 2 millones en abril de 2022 a U$S 38 millones en abril de 2023.

En el cuarto mes de 2023 se exportó arroz por U$S 50 millones, 88% más que en abril de 2022, crecimiento que se debió a las ventas a Iraq por US$ 12 millones y a Panamá por US$ 7 millones.

Principales destinos

En cuanto a los destinos, Brasil sigue manteniendo el primer puesto en el ranking de mercados en 2023. Las exportaciones al país vecino totalizaron U$S 153 millones, 37% más que en abril de 2022.

Las exportaciones del sector lácteo, que representaron en abril de 2022 el 6% de las exportaciones hacia el mercado brasileño pasaron a representar el 27% en igual mes de 2023, sextuplicando el monto de abril de 2022.

China, por su parte, ocupó el segundo lugar en abril al adquirir productos uruguayos por US$ 111 millones, 53% por debajo de los registrado en abril de 2022.

“La carne bovina y la soja, que representaron 64% y 9% del total exportado en abril de 2022, decrecieron 50% y 87% respectivamente”, consignó Uruguay XXI.

Los otros principales destinos para los productos uruguayos fueron la Unión Europea (US$ 60 millones), Estados Unidos (US$ 56 millones) y Argentina (US$ 33 millones).