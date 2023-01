Uruguay cerró 2022 con récord en exportaciones de bienes pese a caída en los últimos meses

Economía

Las exportaciones de bienes alcanzaron un máximo récord histórico en 2022 al registrar un anual de 18,8%, informó este lunes la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).

Las exportaciones de bienes alcanzaron un récord histórico de US$ 11.593 millones en 2022, tras un aumento de 18,8% frente a 2021, según datos de Aduanas, que no incluyen las exportaciones desde zonas francas e incluyen las ventas de energía eléctrica.

“El resultado positivo responde principalmente a las mejoras en los precios internacionales de algunos productos en la primera mitad del año, ya que en los últimos cuatro meses se vienen registrando caídas en las exportaciones”, consignó la UEA en su informe mensual.

En esta línea, se detalló que China se mantuvo en el año como principal destino de exportaciones de bienes (US$ 2.817 millones), aunque el aumento anual fue de solamente 1% frente a 2021. El principal incremento a ese destino fue el de semillas y oleaginosas (soja), ya que en otros rubros el año cerró en caída.

Brasil se ubicó en el segundo puesto del ranking tras una suba de 4,7%, explicada por mayores ventas de vehículos y lácteos. Las ventas hacia el país norteño ascendieron a US$ 1.870 millones en 2022.

Argentina fue el tercer mayor destino, con un exportaciones por US$ 1.050 millones (un aumento de 117,6% comparado a 2021), por mayores ventas de soja, energía eléctrica y vehículos.

Desde el punto de vista de los productos exportados medidos en dólares, el aumento del año se explica principalmente por los aumentos en semillas y oleaginosas (soja) y vehículos. La mayoría de los sectores registraron incrementos en el año.

La mayor suba entre los principales 20 rubros de exportación fue la de vehículos y partes, por la recuperación de las ventas a Brasil y Argentina. En tanto, la mayor caída fue la de animales vivos, por menores ventas a China, Turquía y Egipto.

El principal producto de exportación continuó en 2022 siendo la carne con ventas al exterior por US$ 2.899 millones. Seguido por las semillas y oleginosos (US$ 2.129 millones), la madera (US$ 1.143 millones), lácteos (US$ 924 millones) y cereales (US$ 838 millones). Uruguay además exportó energía eléctrica por un valor de US$ 417 millones.

En diciembre las solicitudes de exportación cayeron por cuarto mes consecutivo, esta vez la baja fue de 12,5% frente a diciembre 2021, al sumar US$ 792,7 millones, según datos de Aduanas. En tanto, la caída del mes fue de 12% si se consideran las exportaciones desde las zonas francas y de 7% si se incluyen las exportaciones de energía eléctrica, según el relevamiento de Uruguay XXI.

La caída de las solicitudes de exportación de bienes de diciembre se explicó en buena medida por la séptima caída mensual consecutiva de China, que quedó nuevamente en el segundo lugar del ranking, por menores compras medidas en dólares de carne, lácteos y animales vivos.

Brasil lideró una vez más el ranking de exportación mensual, como en setiembre y octubre, según datos de Aduanas, tras un aumento de solicitudes de exportación de 37% explicado principalmente por mayores pedidos de lácteos y productos de molinería.

En diciembre la mayor suba -entre los principales 20 destinos- se dio hacia India, que se multiplicó por ocho debido a las mayores ventas de madera. En tanto, la mayor caída fue la de China.

Aumento en venta de servicios

En el tercer trimestre de 2022 las exportaciones de servicios alcanzaron los US$ 1.510 millones, lo que significó un aumento de 89,4% con respecto a igual período del año anterior, según los datos de la balanza de pagos publicados por el Banco Central del Uruguay el 30 de diciembre.

Telecomunicaciones e informática fue el sector de mayor peso en el total (27%), seguido por el turismo receptivo (viajes), que se multiplicó por 4,5 frente al tercer trimestre del año pasado, cuando las fronteras aún estaban cerradas por la pandemia.

En los 12 meses finalizados en setiembre las exportaciones de servicios aumentaron 75% frente a igual período del año previo, debido principalmente a la recuperación del turismo receptivo una vez levantadas las restricciones asociadas a la pandemia.

