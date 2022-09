Con elogios a alcalde del MPP, Lacalle recordó enseñanza de su madre sobre la política

Política

Montevideo Portal

“Quiero destacar una cosa que para mí es un intangible en nuestro país”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este martes en Villa Constitución, Salto, adonde concurrió para la inauguración de las obras de remodelación y ampliación de la policlínica local, en el marco de una recorrida por varias localidades del interior del país.

El mandatario se refirió durante su discurso a la reunión interpartidaria convocada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para reencausar la discusión política partidaria. “Hoy está en discusión 500 kilómetros al sur, y acá estamos en Villa Constitución y pasó algo que todos deberían de entender, aprender y valorar, así que yo le pediré al alcalde que me acompañe”, dijo el presidente, que convocó así a Carlos Souto, el alcalde de la villa.

“Tienen todos claro que Carlos no es de mi partido político, ¿no? Carlos es del Frente Amplio y si no me pasaron mal la quiniela es del MPP, y yo soy el presidente de todos los uruguayos, aunque cuando era más chico tenía un partido. Ahora, fíjense en la palabra del alcalde de Villa Constitución, que yo no las agradezco personalmente; yo la quiero reconocer y agradecer en nombre de la actividad política de nuestro país”, dijo Lacalle, tras escuchar al dirigente local.

“¿Qué tenemos en común Carlos y yo?”, se preguntó, y se respondió: “Que quiero mejorar Villa Constitución, yo desde el gobierno nacional y él desde el municipio. Entonces, que está en discusión que si nos peleamos, que si se pelean, que hacen reuniones. Miren, es bien claro: si empezamos a buscar diferencia con Carlos, 7 u 8 segundos; si empezamos a buscar coincidencias, vamos a demorar un ratito más. Si empezamos a buscar diferencias, va a ser bien fácil. Si empezamos a trabajar en las coincidencias, va a ser un poco más difícil”, remarcó.

Lacalle se preguntó entonces “cuál es el motivo real” del trabajo de ambos y se respondió que son “la coincidencia y el esfuerzo”. El mandatario dijo que lo que buscan los dos gobernantes y el intendente Andrés Lima es decir, al final de los respectivos mandatos, que todos empujaron el carro para que esté todo mucho mejor que hace 5 años. “Ese es el compromiso de los dirigentes políticos”, remarcó.

Palabra de madre

El presidente recordó una enseñanza de su madre, Julia Pou, exsenadora de la República. “Mi madre hace muchos años me enseñó - todas cosas que las dicen las madres que pensamos que no nos va a servir y después nos sirve todo lo que nos dicen – que es más noticia cuando un hombre muerde a un perro, que cuando un perro muerde a un hombre. Y es cierto, y por eso cuando hay golpes debajo del cinto entre políticos vende más”, dijo el mandatario.

“Pero lo importante es esto y por eso para mí estar en Villa Constitución con el afecto que le tengo al pago, con las necesidades y alguna herida histórica que se está cerrando, venir a cumplir desde el punto de vista del Estado, venir a cumplir con los niños, venir a cumplir con la salud y sobre todo pensar que los hijos de Carlos, que los hijos y nietos de ustedes pueden quedarse en el pago, no porque tengan que quedarse, sino porque quieren quedarse, porque pueden ganar un jornal, porque pueden ganar un salario, porque pueden criar y ayudar a sus padres cuando sean viejos, criar a sus hijos y malcriar a sus nietos, es uno de los fines que tenemos todos los políticos”, expresó Lacalle.

En el acto de inauguración de las obras de remodelación y ampliación de la Policlínica Villa Constitución, en el departamento de Salto. pic.twitter.com/d5xJ4c4H8C — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) September 13, 2022

Bajar la pelota

Luego de este discurso, el mandatario dio una rueda de prensa para los periodistas presentes, quienes lo consultaron por la reunión que se estaba desarrollando a esa hora 500 kilómetros al sur entre las autoridades de los principales partidos políticos del país. “Toda reunión que signifique bajar la pelota está buena. Me imagino que cada uno de los participantes - estoy hablando de todos - antes de ir se miró al espejo y dijo: ‘¿Qué puedo aportar yo o qué puedo mejorar yo? ¿Me estoy dejando llevar por la manija y a veces tengo un exabrupto, no?’ Entonces creo que si todos vamos a esa reunión con una predisposición a bajar la pelota en alguna cosa, va a ser buena, pero el tiempo le va a decir”, expresó.

Entonces, retomó los elogios al alcalde emepepista: “Yo lo decía recién y me parece que el ejemplo más lindo fue el del alcalde, acá en Villa Constitución; es un alcalde del Frente Amplio, del MPP, y ustedes vieron lo que hablo desde su pago del Gobierno nacional. Yo la verdad que celebro tener un alcalde acá en Villa Constitución que no piensa lo mismo que yo, pero es capaz de trabajar conjuntamente con el Gobierno central, con CTM [la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande], con todo el mundo ¿para qué? Para el bien de la Villa, que es lo que la gente pide”.

“La gente no pide que se suban dos políticos a un ring. La gente pide que los políticos tiren del carro conjuntamente y eso es lo que hoy Villa Constitución le da un ejemplo a todo el Uruguay, a 500 kilómetros se está llevando adelante una reunión, y ojalá esa y tantas otras sirvan para bien, para vivir en paz”, expresó.

“En Uruguay la sangre no llega al río. Lo que pasa que capaz que se ve mucha tele de otros países. Entonces, juntamos manija. Que algunos tienen que bajar un poquito la pelota, seguro, pero tenemos una gran democracia, tenemos un gran país y yo creo que tenemos buenos partidos políticos, todos buenos partidos políticos. Ahora vamos a dedicarnos a lo nuestro, en este caso hoy a hacer las cosas para Villa Constitución”, concluyó.

Montevideo Portal