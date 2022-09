Pereira pide evitar agravios e Iturralde confía en “cambio de actitud del FA” tras reunión

Política

Tras la reunión mantenida por los diferentes líderes de los principales partidos políticos a iniciativa del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el expresidente Julio María Sanguinetti brindó una conferencia en la que manifestó que se debería “evitar llevar al terreno personal” la disputa política.

Sanguinetti señaló que ese tipo de tono “tiene que ser evitado por los partidos políticos para que no sean esos procesos de radicalización los que perturben una vida democrática”.

Consultado si las intenciones o señales de los líderes pueden bajar línea a la militancia, Sanguinetti respondió que los partidos políticos “son entidades abiertas, no son batallones a los que se les pueda dar una orden”.

“Me parece que sobre todo el tema está en el Parlamento y en la calle en la vida sindical. Ese es el tono. Los partidos no estamos en la calle tanto como sí lo están los episodios relativos a la vida sindical. Luego está el Parlamento, el debate parlamentario que debe tratar de no personalizar y de no ir al ataque personal. Ha habido episodios de un lado y del otro”, insistió Sanguinetti.

E insistió: “Esperemos que este gesto sea una pausa o de algún modo una exhortación hacia un debate lo más levantado posible”.

Por su parte, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que “hay un cambio de actitud” y una nueva “impronta en cómo vamos a tratarnos”.

“Nos parece que debemos proyectarlo en los consensos importantes. Se nos habló sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos y nos parece bien, se está trabajando en eso. También hay que trabajar por el consenso de la reforma de la seguridad social que sabemos que es clave. Hay que decirles también a los movimientos sociales cuando están en la calle o cuando tienen actitudes como ocupaciones o agravios, hay que decir que eso está mal. Tiene que haber otra actitud del sistema democrático y confío en que haya un cambio de actitud del Frente Amplio”, reclamó el político nacionalista, que también mencionó la reforma educativa y dijo que hablar de que “se gobierna para los malla oro y solo para los ricos es manija permanente”.

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reclamó que se encuentren acuerdos para la ley de financiamiento de los partidos políticos, debido a que “es muy difícil discutirlo luego de que empiece la campaña”.

“Creemos que el sistema político uruguayo tiene la madurez para alcanzar acuerdos. En seguridad social el Frente Amplio va a aportar lo que tenga para aportar cuando el proyecto definitivo entre al Parlamento”, resumió Pereira.

Sobre la instancia entre los líderes políticos, Pereira dijo que ser “una democracia plena supone un diálogo intepartidario profundo y permanente”.

“Hemos entendido que hay que dar señales políticas, pero al mismo tiempo contenido en la forma. Avanzar para que no sucedan cosas que pasan en otros países de América Latina y que en Uruguay por suerte no suceden. Hay que trabajar en la dirección de mejorar el clima de convivencia democrática, evitar agravios y descalificaciones. Evitar acusar de cosas morales a las personas que militamos en política. Trabajar en los partidos para construir diálogo, que no supone evitar diferencias ni críticas. ”, apuntó el frenteamplista.

En esta línea, el presidente del FA insistió en "no pasar determinadas líneas" y "ser respetuosos entre los que hacen política".

"Esto no significa no tener diferencias de fondo. Hemos expresado diferencias de fondo con el gobierno actual de (Luis) Lacalle Pou, pero eso no nos debe permitir descalificarlos en términos personales y partidarios", dijo Pereira.

Del encuentro también participaron Pablo Mieres por el Partido Independiente y Guillermo Domenech por Cabildo Abierto.

