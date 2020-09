Con críticas al gobierno y a la coalición, el Frente Amplio cerró su campaña en Montevideo

Política

El Frente Amplio realizó una importante caravana este domingo que comenzó en distintos puntos de Montevideo, pero que se conglomeró toda en el Palacio Legislativo. Posteriormente, todos juntos, marcharon hasta la explanada de la Tribuna América del Estadio Centenario donde había un escenario, lugar en el que los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo realizaron declaraciones.

Daniel Martínez fue el primero en tomar el micrófono y comenzó pidiendo disculpas por si en algún momento se le quebraba la voz, pero aclaró que era "muy lindo" quedarse sin voz gritando "viva el Frente Amplio". Ya como parte de su oratoria, el candidato dio como un hecho la victoria de su partido en las elecciones del 27 de setiembre, pero llamó a no olvidase de colocar la papeleta de los candidatos a alcalde y ediles.

En este sentido, Martínez aseguró que respetan a cada uruguayo junto sus intereses y colores partidarios porque quieren un Uruguay "de iguales", es decir, que no haya diferencias por haber nacido en algún barrio determinado o nacer con determinado apellido. "Queremos un Uruguay en el que alcanzar tus sueños no depende de tus apellidos de tu familia", aseguró.

Posteriormente Martínez se refirió al discurso de Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, quien aseguró: "Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre". Martínez rechazó categóricamente esa afirmación y dijo que es "todo lo contrario a lo que han practicado".

Luego, apuntó contra la coalición, donde dijo que más que multicolor es una coalición gris. Perdimos una batalla, pero seguimos de pie y hacemos lo posible para igualar las posibilidades y los puntos de partida. No hay utopía más importante de trabajar e intentar de hacer cada día para que el punto de partida sea realmente el mismo. Eso va a ser siempre nuestro norte, con orgullo tenemos que decirlo", agregó.

Finalmente, Martínez indicó que los quince años de gobierno del FA permitieron la redistribución de la riqueza que permitió crear el Plan Ceibal y que "los hijos del pueblo llegaran a la Universidad de la República (UdelaR).

La que tomó la palabra luego fue la única candidata mujer, Carolina Cosse, quien aseguró que no va a ser una intendenta desde la calle 18 de Julio, sino que visitará los barrios y que estará con la universidad y los trabajadores.

La dirigente aseguró que se debe mantener el diálogo "con todos los uruguayos", incluso con los que no votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales: "Hay muchos compatriotas nuestros que no nos votaron en noviembre enojados con nosotros y que ahora están sorprendidos en su buena fe y están viviendo este camino de retroceso que parece implacable pero que no es irresistible. Tenemos que resistir y avanzar. También son pueblo como nosotros, y el pueblo unido jamás será vencido".

Finalmente, el último en tomar la palabra fue el exdirector del Hospital Maciel Álvaro Villar que comentó asombrada la capacidad de militancia que tiene los seguidores de la fuerza política ya que veía sentada a personas de 91 años con su bandera descolorida y con más de cincuenta firmas. "Acá hay militancia, gente que hace años que cree en el FA, no en nosotros, en el Frente Amplio", comentó.

"Eso nos lleva a pensar que todos nosotros somos el resultado de un proyecto colectivo, que no creció por mérito propio. Nosotros los que tuvimos el privilegio en la UdelaR no debemos nunca olvidarnos que si la universidad existe es porque cada uno de ellos pone peso sobre peso para que podamos llegar, estudiar y hacer una carrera. La educación pública es un logro colectivo que la paga cada uno de los trabajadores con su esfuerzo y anhelo. Estamos parados arriba del logro colectivo y no podemos olvidar que debemos todo lo que tenemos hoy a esa militancia", agregó.

Posteriormente, Villar afirmó que, para gobernar, el mejor es el Frente Amplio, sin importar cuál de los tres candidatos que se presentan gane y, según dijo, cualquiera de los tres "estarán a la altura" de gobernar la ciudad.

"Tenemos que estar a la altura de la confianza que nos da la población de Montevideo y no podemos seguir postergando las soluciones del transporte colectivo para eso tenemos que decir que la mejor herramienta es el Frente Amplio, pero además tenemos que decir que el que manda es la Intendencia. Le vamos a dar lugar a las empresas, pero la autoridad, es la intendencia de Montevideo porque el intendente tiene que poner por delante el interés de las vecinas y de los vecinos", señaló.

Finalmente, Villar apuntó contra el gobierno y que "ahora se olvidan" que lo que salvó la pandemia fue el sistema de salud que construyeron en estos quince años y que se olvidan que los científicos que crearon el testeo fue con "nuestra gente y a través de años y décadas de inversión".

"Nosotros no negociamos el derecho y la defensa de la democracia por votos. No transamos por votos. Resulta que ahora quieren ver quiénes somos por un párrafo. Eso vale para una coalición recién inventada, si quieren ver nuestra historia que miren los años de la historia del Frente Amplio. Nosotros somos el río de libertad, somos la resistencia a la dictadura, somos los primeros en decir que en 15 años de gobierno construimos Estado para todos porque nosotros vamos a ganar el 27 y vamos a ganar para todos", concluyó.

