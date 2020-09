Cosse en acto de cierre del FA: “No voy a ser una intendenta desde la calle 18 de Julio”

Política

El Frente Amplio realizó este domingo su cierre de campaña en Montevideo de cara a las elecciones departamentales del próximo domingo 27 de septiembre. La candidata a presidir la comuna, Carolina Cosse, quien según las últimas encuestas cuenta con la mayor intención de voto dentro del partido, fue una de las oradoras en un discurso marcado por referencias al prócer José Gervasio Artigas y a la descentralización dentro de la capital.

"No voy a ser una intendente desde 18 de Julio (en referencia al edificio de la comuna), voy a trabajar con los municipios, voy a estar en los barrios, voy a estar con la universidad y con los trabajadores", dijo Cosse, y mencionó a cada uno de los candidatos a alcalde que propone la coalición de izquierda.

La dirigente aseguró que se debe mantener el diálogo "con todos los uruguayos", incluso con los que no votaron al Frente Amplio en las elecciones nacionales: "Hay muchos compatriotas nuestros que no nos votaron en noviembre enojados con nosotros y que ahora están sorprendidos en su buena fe y están viviendo este camino de retroceso que parece implacable pero que no es irresistible. Tenemos que resistir y avanzar. También son pueblo como nosotros, y el pueblo unido jamás será vencido".

La candidata se remontó a los orígenes del Frente Amplio y señaló que la coalición de izquierda se formó con la presencia de militantes "de partidos tradicionales de izquierda, de blancos y colorados y de librepensadores e independientes". Sin embargo, dijo que el factor común que unió a estos ciudadanos fue "el ideario artiguista".

Cosse se refirió al Reglamento de Tierras propuesto por Artigas y aseguró que con él se repartieron "miles de hectáreas de tierra", se generó "una clase media rural y se pobló el campo". "Lo que no se maneja muy usualmente es lo que pasa después, en 1921 hay un mando famoso, como si fuera un decreto, que mandó deshacer todo el reparto. Le caían a los paisanos y le pedían los papeles. Se dejó de nombrar a Artigas, se abandonó la Biblioteca Nacional que había fundado. Quisieron enterrar a Artigas pero no pudieron", relató y aseguró que luego con José Pedro Varela y "el viejo Batlle" se llevó el pensamiento artiguista a todo el país en la educación.

"Nuestro programa en todo momento quiere llegar a eso, que los más infelices sean los más privilegiados", sintetizó Cosse, y se refirió a atender las necesidades de las colectividades afro, de mujeres y de diversidad.

Por otra parte, la candidata aseguró que el Frente Amplio "es la certeza": "Tenemos un programa, no hacemos propuestas al voleo. Sabemos que vamos a ganar, lo que propongamos lo vamos a hacer. No proponemos imposibles. Limpieza, movilidad, trabajo, atravesado por la innovación y por la cultura que son los motores para generar reserva para el futuro".

Por último se refirió al plan de emergencia que desplegará durante el primer año de mandato para paliar la crisis generada por la emergencia sanitaria por la pandemia, y dijo que se apuntará al trabajo, a la salud y a la violencia de género.