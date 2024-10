Con críticas a Orsi, Carrera y Ojeda, Cabildo entregó firmas para plebiscito contra usura

Elecciones 2024

Cabildo Abierto (CA) entregó este lunes las firmas recolectadas para el plebiscito que impulsa desde 2023 contra la usura.

El partido liderado por el candidato Guido Manini Ríos llevó 322.928 rúbricas al Parlamento, que luego serán trasladadas a la Corte Electoral para su validación. Llegado el caso, la instancia se realizará en las elecciones departamentales de mayo de 2025.

En conferencia de prensa, Manini aseguró que las firmas presentadas son “más que suficientes”; para convocar el plebiscito el organismo electoral debe validar como mínimo 276.632.

En ese sentido, aseguró que el partido llevó a cabo una “depuración”. “Ese trabajo lo hicimos nosotros, no se lo dimos a la Corte para que ellos lo hicieran”, dijo el candidato. Con respecto a esto, el coordinador de la campaña por el plebiscito, Enrique Montagno, recordó los “errores y problemas” de las firmas para la reforma del Pit-Cnt sobre seguridad social, y señaló que CA descartó más de 25 mil firmas.

“El 99% de las firmas que hoy se entregan se deben a la militancia de CA”, continuó Manini Ríos, quien agradeció a quienes “hicieron su aporte”: el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), la diputada Nancy Núñez y edil Marcelo Tortorella del Partido Nacional (Paysandú) y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Rocha.

“Este es uno de los grandes temas que afectan a la gente. Al pueblo uruguayo no le cambia la vida si Charles Carrera va preso o no, o si [Yamandú] Orsi debate o no, o si algún candidato hace gimnasio y muestra sus músculos”, sostuvo. Esto último en alusión al candidato a presidente del Partido Colorado, Andrés Ojeda, por su spot en el gimnasio.

“Lo que le cambia la vida es que el sistema político de una vez por todas les solucione sus grandes problemas. Esta es una causa nacional, no partidaria”, sentenció.

Por su lado, Lorena Quintana, candidata a vice de CA, dijo que los uruguayos “han sido engañados”.

“Algunos partidos políticos hablan, dan discursos, entonan canciones, hablan de esperanza, de honestidad, de su lucha contra la pobreza, pero en sus acciones hacen todo lo contrario”, arremetió.

