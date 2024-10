Ojeda por spot en gimnasio: “Fue el momento más alto de campaña” en cuanto a viralización

Elecciones 2024

El candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se refirió este miércoles a su spot en un gimnasio respondiendo preguntas.

“Nosotros haciendo un spot en un gimnasio consolidamos un crecimiento de dos puntos en pocos días”, dijo en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), y aseguró que el video “tuvo que ver” en la suba de intención de voto en encuestas.

“Ha sido seguramente de los puntos más altos de la campaña esos 40 segundos. Si vos preguntás cuál fue el momento más alto de esta campaña electoral en materia de conversación pública, seguramente haya sido el spot de 40 segundos donde hablo de cuestiones superficiales”, afirmó.

El abogado indicó que “la gente no vota un gerente”, sino que “vota un ser humano con el que simpatiza y conoce”, pero evitó “juzgar la calidad del voto”.

“Si sabemos que” la gente no lee el programa de gobierno, “nuestra responsabilidad es tratar de no hacer lo mismo de siempre”, agregó, en la línea de que el documento no se “viraliza”.

Consultado al respecto de la opinión del expresidente colorado Julio María Sanguinetti, el abogado respondió que “está encantado porque generó un nivel de conversación enorme”.

“Él elogió el spot”, comentó.

“Ganamos la batalla cultural contra el traje de presidente”, expresó. En ese sentido, Ojeda aludió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. “Yo veo al presidente que sale sin remera en el verano o en moto. Es el presidente en funciones, yo estoy en campaña”.

“Evidentemente entendemos que eso no afecta la investidura presidencial”, puntualizó.

