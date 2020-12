Con casi US 7 millones declarados, Moreira es la ministra más acaudalada del gabinete

Política

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) divulgó en las últimas horas datos de las declaraciones juradas de los ministros y viceministros del actual gabinete, información que los funcionarios públicos están obligados por ley a aportar.

Según publica este jueves el semanario Búsqueda, de dichos datos se desprende que Irene Moreira, integrante de Cabildo Abierto y titular de la cartera de Vivienda y Ordenamiento Territorial, es la ministra con mayor patrimonio dentro del actual gabinete

De acuerdo con dicho informe, la jerarca declaró un patrimonio de 293.990.000 pesos (unos US$ 6.906.686 al cambio de hoy). $ 130.000.000 corresponden a acciones nominativas de Palomar S.A., empresa propietaria de un campo vinculado al Instituto Nacional de Colonización sito en Artigas y que tiene una extensión de 1.300 hectáreas.

En su declaración jurada declara también unos $ 3.990.000 depositados bancos, así como unos $ 27.500.000 en cabezas de ganado. También posee, un automóvil sedan Volkswagen y una casa en Barra de Carrasco, entre varios inmuebles, uno de ellos un apartamento en Miami cuya propiedad comparte con su marido, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

El informe de Búsqueda detalla que buena parte de los bienes de Moreira son en copropiedad con su cónyuge, aunque no todos. De hecho, Manini Ríos declaró un patrimonio de casi US$ 4 millones y aclaró que "existe separación de bienes por capitulaciones matrimoniales". La diferencia patrimonial a favor de la ministra al campo mencionado en primera instancia.



El viceministro de Defensa, Rivera Elgue, quien fuera considerado como deudor irrecuperable por el BROU, declaró un patrimonio de 759.091 dólares.

La lista de ministros y viceministros ordenados en función del patrimonio declarado (que adjuntamos líneas abajo) se cierra con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuya declaración fue de cero pesos.

Patrimonio de ministros

Irene Moreira - US$ 6.906.686

Carlos Uriarte - US$ 1.345.561

Omar Paganini - US$ 984.933

Jorge Larrañaga - US$ 622.563

Luis A. Heber US$ - 605.478

Azucena Arbeleche - US$ 434.183

Pablo Da Silveira - US$ 342.811

Pablo Mieres - US$ 303.494

Francisco Bustillo - US$ 285.943

Germán Cardoso - US$ 264.427

Daniel Salinas - US$ 94.122

Javier García - US$ 22.575

Pablo Bartol - US$ 11.580

Patrimonio de subsecretarios

Armando Castaingdebat - US$ 3.134.607

Alejandro Irastorza - US$ 1.064.876

Ana Ribeiro - US$ 810.857

Rivera Elgue - US$ 759.091

Remo Monzeglio - US$ 690.305

Carolina Ache - US$ 640.278

Tabaré Hackembruch - US$ 473.025

Mario Arizti - US$ 462.978

Guillermo Maciel - US$ 454.778

Walter Verri - US$ 104.526

Juan J. Olaizola - US$ 63.812

José L. Satdjian - US$ 26.468

Juan I. Buffa - US$ 000000