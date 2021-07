Con apoyos de sectores del PN y PC, Comisión Pro Referéndum instó a firmar contra la LUC

Política

La Comisión Nacional Pro Referéndum que recolecta firmas para habilitar el recurso de referéndum con el fin de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) emitió un mensaje a través de los medios públicos para instar a la población a que apoye esta iniciativa.

En el mensaje dan cuenta de que faltan pocos días para el 8 de julio, plazo en el que se deben entregar las cerca de 675.000 firmas para habilitar el referéndum. En la pieza audiovisual señalan que se está "cerca de alcanzar el objetivo".

"Yo fui una de las que firmé. ¿Sabés por qué? Porque sé que es privatizadora, que nos saca derechos, y que afecta al trabajo y la educación. ¿Sabés por qué quiero llegar a las firmas? Porque sé que entre tantos artículos, la LUC habla de alquiler, desalojo y educación. Habla de vivienda, de jubilación y de achicar el rol del Estado. Si habla de todo eso esta ley está hablando de mi vieja, de mi viejo, de mis sobrinas, de mi abuela, de mi abuelo, de mis amigas y amigos. Si habla de todo eso esta ley está hablando de mí. De nosotros. Y a la hora de implementarse no va a distinguir entre quienes firmaron y quienes no", señala una voz en off en el mensaje difundido este viernes.

Además, en el mensaje hacen referencia a que firmar "no es decirle no a la LUC, sino habilitar una consulta popular para que podamos decidir sobre una ley que afecta derechos de todos y todas".

"Falta muy poco, firmando podés darle la posibilidad a más de tres millones de personas a decidir su futuro. Nuestro futuro. Por eso, yo firmé", señala el mensaje con voz en off.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, sostiene en el mensaje que "la LUC precariza la vivienda, debilita el sistema público de educación, restringe libertades". "Tu firma es la llave para un gran debate democrático", añade.

Por su parte, Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, señala: "Firmo contra la LUC porque la sociedad uruguaya no se merece que el Parlamento trate 36 temas fundamentales del país en tan solo 90 días. Todos queremos hacer escuchar nuestra voz en debates democráticos y profundos. En temas que nos implican y que nos van a impactar, sobre todo a las mujeres, a quienes nos cuesta hacer oírnos mucho más".

Daniel Berger, integrante de la lista 72 del Partido Nacional, participó del mensaje y dijo que el sector firmará "para reafirmar la democracia". "Esto no es cuestión de izquierda ni de derecha, esto es cuestión de todos", aseguró.

Por otro lado, María Inés Obaldía, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, sostuvo que "faltan algunas firmas para habilitar el referéndum, para que ciudadanas y ciudadanos de cualquier lugar del país, y de cualquier fracción política puedan generar la discusión". "Si vamos a hacer cambios la mayoría tenemos que estar de acuerdo", aseguró Obaldía.

David González, edil del Partido Colorado en Paysandú, pide en nombre de su bancada que la población "firme y haga suya la responsabilidad" de firmar.