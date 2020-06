Con Di Candia: la emergencia alimentaria y los planes del FA para los próximos cinco años

Política

Esta es la segunda parte de la entrevista con el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, en la que habló de varias cosas, entre ellas las medidas que tomó la comuna capitalina para intentar paliar algunas de las crisis que surgieron a raíz de la pandemia.

Di Candia considera que el Frente Amplio debe replantearse muchas de sus ideas para un eventual nuevo gobierno de la Intendencia de Montevideo (IM), ya que entre las prioridades, probablemente, no puedan estar la construcción de plazas, calles, o el arreglo de ambas, sino otras como la de intentar que en cada casa haya al menos un mínimo de comida para alimentar a los integrantes del hogar. "Entre darle de comer a la gente o hacer una calle, vas a tener que darle de comer a la gente", resumió.

Propuestas como las de entregar 20.000 canastas o ayudar en pensiones para evitar desalojos, ¿considerás que pueden ayudar a paliar el salto esperable en los índices de pobreza de Montevideo?

Estas son propuestas institucionales de la IM que son coyunturales. También vamos a entregar 10.000 váucher de unos mil pesos que se está definiendo cuál va a ser el formato para entregarlos y si las listas (de quienes los reciben) van a ser las mismas. Estas medidas tratan de ir a la emergencia alimentaria de estos momentos de emergencia y de pandemia. Lo mismo pasa con el subsidio antidesalojo. Está claro que nosotros hubiéramos tomado alguna otra definición de haber estado en el gobierno nacional. Si bien compartimos mucha de las definiciones sanitarias y acatamos como corresponde, siempre dijimos que este camino desde el punto de vista sanitario podía ser muy bueno pero desde el punto de vista laboral ha generado más de 100.000 pobres porque se definió no dar una espalda económica desde el primer momento que sabíamos que iban a caer rápidamente en una situación de pobreza o de dificultades estructurales por haber perdido el empleo, sea formal o informal. Estas son respuestas que duran dos, tres, cuatro meses. Van a ayudar a que la gente no caiga en indigencia porque hay familias que van a tener una canasta para comer, porque hay personas que no van a quedar en situación de calle, pero a la persona que está en una pensión la subsidiamos para que no caiga en la calle, o le damos una canasta, pero no necesariamente esa gente deja de estar en estado de pobreza. La pobreza necesita de políticas públicas estructurales y de políticas públicas que apunten a sacar a las personas de la pobreza desde otro lugar y con otra solvencia. Estas son medidas paliativas para una situación de emergencia.

Tal vez no pensando solamente en este período, que ya termina, ¿qué tiene para aportar Montevideo que pueda ayudar a paliar ese salto en la pobreza?

Evidentemente que cada área de la IM colabora ya en los hechos y puede colaborar desde distintos lugares. Yo soy de los que cree, y así lo he planteado, que el Frente Amplio debe reestructurar y rever todo su programa político para los próximos cinco años, que no era lo mismo la campaña hacia mayo con un país determinado que el que vamos a tener en los próximos cinco años. Las prioridades claramente van a tener que estar en el fomento del empleo, en la formación, en la capacitación, en focalizar de muy buena forma las políticas sociales para ayudar allí donde evidentemente las dificultades son mayores, que va a haber que mejorar y fomentar mucho las políticas de participación para que los barrios puedan trabajar en colectivo. Los barrios que están organizados son los que logran salir mejor, no solamente de las crisis sino para superar determinadas dificultades que puedan surgir, y ahí la IM, a través de la descentralización o mismo a través de la Intendencia central, tiene mucho para hacer. Va a tener que reimaginarse una IM con un país en otras dificultades que no fueron las de estos cinco años. Nosotros en estos cinco años pudimos hacer una obra de infraestructura que es récord en la historia de la IM: más de 600 millones de dólares. Eso evidentemente no va a existir, no va a poder hacerse. Solamente en este cuatrimestre la IM ha perdido cientos de millones de pesos en ingresos por la incertidumbre de las familias. Va a tener que repensarse todo, pero tiene muchísimo para hacer, desde el transporte, las políticas sociales, desarrollo económico a través de la División de Promoción Económica como los diferentes Centros de Desarrollo Económico Local (CEDEL), como los que hay en Casavalle, en Colón, en Carrasco Norte. También puede generar allí políticas de capacitación y de empleo, que van a ser necesarias. Cada área de la IM tiene algo para dar, lo que está claro es que va a haber que redireccionar las prioridades.

¿La sugerencia es que el Frente Amplio revea los planes que tenía para los próximos cinco años en la IM en caso de que vuelva a ganar las elecciones?

Sí, claro. Este período se hicieron 200 arreglos en plazas o plazas nuevas. En el período que viene no se van a poder hacer 200 plazas porque no van a existir los fondos necesarios, ni del gobierno nacional ni del gobierno departamental, y porque además -y así lo dijo Tabaré Vázquez en el 90- entre darle de comer a la gente o hacer una calle, vas a tener que darle de comer a la gente. Si hay un niño pidiendo leche y hay una calle para tapar un pozo, vas a tener que darle la leche al chiquilín. Es un tema hasta de humanidad. Lo que sí hay que hacer es tratar que la emergencia no nos lleve a tomar políticas procíclicas. Nosotros en este momento definimos no parar una sola obra porque eso es empleo, y ese empleo es gente que tiene para ir al almacén, a la feria, y mantiene la economía en movimiento. Incluso sin ingresos y aunque vayamos a déficit vamos a mantener todas las obras que teníamos previstas porque esa es la primera política contracíclica que podemos tener.

¿Qué va a pasar con aquellos pequeños bares, restaurantes, locales de esparcimiento -principalmente nocturnos- que tuvieron que cerrar o modificar por completo su formato?

Por decreto del Poder Ejecutivo del 13 de marzo están todos los espectáculos públicos prohibidos. Eso es un decreto a nivel nacional. Nos reunimos con una asociación de espectáculos públicos, nos hemos juntado con los gastronómicos la semana pasada, el miércoles tuvimos alguna reunión en ese sentido y está prevista una reunión con la asociación de salones de fiestas. Es comprensible que vengan a buscar soluciones pero hay algunas que dependen del Poder Ejecutivo y nosotros poco podemos hacer. Lo que sí estamos haciendo es preparando protocolos porque el regreso de los espectáculos, como fue el regreso de los bares o pubs, no es en los mismos formatos que teníamos el 12 de marzo. Por eso estamos pensando protocolos. Por ejemplo, cuando puedan volver los espectáculos públicos, ¿cómo vuelve el teatro? ¿Vuelve con tapabocas? ¿Vuelve con tres asientos vacíos o cinco? ¿Vuelve con un 25 % o un 50 % de aforo? ¿De qué cosas depende? Estamos viendo ese tipo de cuestiones para que, cuando vuelvan, podamos tener los protocolos lo más rápido posible para sacarlos por resolución y que se empiecen a cumplir y a controlar por parte de la inspección del Servicio de Convivencia de la IM. Los restoranes y bares prácticamente todos han vuelto a abrir con espacio entre las meses, con espacio entre la gente, sin usar las barras y con medidas de higiene. Por lo que nos dicen los inspectores, los responsables de los bares están cumpliendo bastante bien pero hay mucho problema con la gente, que salió a la calle y está difícil.

Estos protocolos de mantener distancias mayores, entre otras medidas que se incluyen, llevan a que haya menos gente. ¿Cómo hacerlo compatible con la rentabilidad del local?

La IM no puede asumir esa responsabilidad. La IM reglamenta cuestiones que tienen que ver con la sanidad, con bromatología, pero no somos socios de los negocios privados. Evidentemente entendemos que hay situaciones muy complejas y también entendemos que hay situaciones que debieran ser atendidas por el Fondo Coronavirus de emergencia. Hay un fondo que se creó para atender la emergencia que se está conformando por aportes de salarios de muchísimos trabajadores del Estado, que se está generando por aportes de salarios de políticos, por deuda pública del gobierno nacional que la vamos a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas durante mucho tiempo, y ese fondo es el que está creado para atender la emergencia. Incluso si nosotros quisiéramos endeudarnos para atender alguna emergencia, no podemos hacerlo. Quizás puede tomar esa decisión después de diciembre el próximo gobierno, no es algo que podamos hacer nosotros ahora. Nuestras ayudas pueden ser con los protocolos o con hacer alguna exoneración (tributaria) mínima. Pero bueno, de la misma forma en que a la gente no le entra dinero y no le entra dinero a las empresas, tampoco le entra dinero a las intendencias. La situación es compleja para todos.

¿Qué va a pasar con los típicos locales de baile? ¿No van a abrir más hasta que haya una vacuna contra el coronavirus?

Yo no lo sé, imagino que es una pregunta para el Ministerio de Salud Pública (MSP) más que para mí. Yo imagino que seguramente sea lo último en volver por el contacto físico y la cercanía. Si pudiéramos hacer una escalera de pasos que tiene esto por delante, seguramente las discotecas y los toques en vivo donde haya un pogo van a ser los últimos. No es lo mismo un toque acústico en el Solís, que vos podés dejar dos o tres asientos en el medio, que un toque en el espacio público donde la gente te haga un pogo con la Trotsky (Vengarán). Creo que eso va a ser lo más difícil, no imagino cómo puede llegar a ser sin una vacuna. Pero es una respuesta que debe dar el equipo de expertos que asesora al gobierno nacional o el MSP.

