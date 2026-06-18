Cómo reaccionó Negro al enterarse, en el Parlamento, del menor abatido en Borro

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El ministro del Interior, Carlos Negro, comparecía en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes cuando se dio la noticia de que la Policía abatió a un adolescente de 16 años en el Borro. Así, el jerarca pausó el debate y solicitó que se pase a régimen de secreto, a lo que los legisladores accedieron.

“El tema lo planteamos nosotros, generó una gran inquietud en la comisión, en el ambiente de trabajo, cuando todos los legisladores y el Poder Ejecutivo nos notificamos de este episodio trágico”, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala en conferencia de prensa este jueves, luego de la comparecencia del secretario de Estado.

A raíz de eso, continuó el exviceministro del Interior, la oposición planteó que no se podía “seguir hablando en abstracto” de la política de seguridad “frente a un hecho tan grave y tan removedor”.

“No hubiera sido digno del sistema político si este tema no se hubiera planteado”, manifestó.

Así, Abdala aseguró que el ministro brindó “información preliminar que en ese momento se tenía” respecto al tema. Por su parte, el director de la Policía Nacional, José Azambuya, “abandonó la sesión porque se trasladó al lugar de los hechos”, indicó.

Si bien el diputado no brindó mayor información de lo que comunicó Negro en la sesión —debido al carácter reservado de la sesión—, el legislador blanco Diego Echeverría manifestó que el Ministerio del Interior “dijo que el procedimiento fue correcto y con todas las garantías”.

Por su parte, el exfiscal de Homicidios brindó su propia conferencia de prensa en la que afirmó que la información brindada a los legisladores es la que “está en poder de Fiscalía, que es parte de la investigación”.

“Dentro de lo que podemos informar públicamente es que fue en el marco de operativos de allanamientos que fueron solicitados a Fiscalía y la Justicia los habilitó”, continuó el ministro y sostuvo que se hicieron tres allanamientos en el Borro y uno en La Chancha.

En uno de los realizados en el primero de los dos barrios mencionados la Policía ingresó con cámaras GoPro, lo que “permitió un registro acabado de todo lo que ocurrió” en el lugar. “Ese dato nos da una gran tranquilidad respecto del procedimiento judicial, de la acción del policía que dispara contra el adolescente, y vamos a estar lógicamente a la resolución de la Justicia, pero aguardando con absoluta tranquilidad el resultado porque fue filmado por las cámaras GoPro”, sentenció Negro.

Finalmente, el jerarca aseveró que los operativos llevados a cabo este jueves “tienden a una problemática que tenía la zona” por “balaceras y continuos disparos que ocurrían allí”.