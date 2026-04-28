Como cumpleaños infantil: meteorólogo anuncia chaparrones “con horario” el 1º de mayo

El feriado del 1º de mayo está a la vuelta de la esquina, y este año viene “potenciado” por el hecho de caer en viernes.

Pese a que se trata de un día en el que pocos trabajan, la actividad no decae: desde las marchas sindicales hasta los clásicos asados en familia o con amigos, sobran los motivos para moverse al aire libre.

Por esa razón, buena parte de la población está pendiente de qué sucederá ese día en materia de tiempo, ya que una lluvia indeseable podría aguar —literalmente— la fiesta.

En los últimos días, el meteorólogo Guillermo Ramis ha venido siguiendo la evolución de los modelos meteorológicos hacia esa fecha.

El pasado lunes 20 adelantó la posibilidad de lluvias considerables en todo el país. Sin embargo, en una actualización formulada dos días después, “canceló” la lluvia para el feriado y la “reprogramó” para el domingo 3.

Esta mañana, en su espacio habitual en Informativo Sarandí, el hombre del tiempo hizo un nuevo ajuste a su proyección que, al estar a menos de 72 horas de la fecha, ya adquiere categoría de pronóstico.

Según Ramis, en la actualidad los modelos muestran para el viernes 1º de mayo “algunos chaparrones”, con un rango temporal muy específico: “entre las 14 y las 18 horas”.

Además, junto con esas lluvias “pasa un frente frío” que tendrá consecuencias el sábado, con “vientos de 30 km/h, con rachas de 40 y hasta de 50” que se harán sentir “especialmente en la costa y en el sur del país”.

En cuanto a las lluvias avizoradas para el domingo 3, Ramis consideró que tampoco se producirán, pero advirtió que “en la tardecita y en la noche” del sábado hará mucho frío, “igual que el domingo”.