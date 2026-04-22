Festejen: meteorólogo “canceló” lluvia para el 1º de mayo y le “asignó” nueva fecha

El pasado lunes, en su columna matutina en Informativo Sarandí, el meteorólogo presentó una proyección ominosa para la mayoría de los uruguayos. Según explicó entonces, los modelos meteorológicos indicaban probabilidad de “chaparrones” en todo el país el 1º de mayo, algo que “sabotearía” el disfrute del día feriado.

Sin embargo, y como sucede a menudo con las proyecciones a largo plazo, todo puede cambiar. Y es lo que sucedería en este caso.

Esta mañana, en una nueva intervención en el mencionado noticiero, Ramis actualizó la proyección y reveló un cambio drástico en la situación. “El 1º de mayo no hay nada de lluvia, nada de nada”, aseveró. Esa agua que se esperaba para el día festivo se “mudó” para una semana adelante, según el experto, que indicó que “el 3 de mayo habrá una buena lluvia”.

Sin embargo, como se trata una vez más de una proyección, la situación podría volver a modificarse.

En cuanto a la corriente semana, Ramis señaló que la humedad persiste, en el contexto de “un otoño y un invierno que serán húmedos”.

Y si se trata de lluvia o viento, adelantó que el único día con eventos a destacar sería el domingo, jornada en la que habrá “lluvia y vientos del suroeste de 40 km/h, con rachas de 50 o 60 km/h”.