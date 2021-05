Comité Israelita critica “hemiplejia en análisis” del Partido Socialista de Uruguay

Política

El Comité Central Israelita del Uruguay emitió un comunicado este miércoles para responderle en forma particular a uno previo que había dado a conocer el Partido Socialista del Uruguay, a consecuencia de una nueva ola de violencia entre Israel y Palestina.

En la publicación realizada por la entidad representativa de la colectividad judía en el país, se aseguró: "El Partido Socialista equivoca su perspectiva, pues se expresa como si el conflicto fuera entre el pueblo palestino e israelí, cuando en realidad es entre Israel y Hamás. El Partido Socialista se expresa ante el trágico enfrentamiento bélico en Gaza repitiendo viejas consignas acerca del imperialismo y realizando análisis y aseveraciones hemipléjicas más vinculadas a la Guerra Fría que a los complejos problemas de Medio Oriente del siglo 21".

A su vez, el comunicado agrega que "este cuento del imperialismo debería ser enterrado de una buena vez" y que "Hamás -a quien el comunicado del PS ni siquiera menciona- tomó por la fuerza el poder en Gaza hace 14 años y la gobierna con mano de hierro".

"La verdadera opresión que sufre la población palestina se produce bajo su yugo. En Gaza se violan sistemáticamente todos los derechos humanos, imponiéndole a su población normas retrógradas como la poligamia, el matrimonio con menores, la discriminación contra la mujer, los homosexuales y las minorías religiosas, y el enrolamiento de niños para fines bélicos", prosiguió el documento.

La respuesta fue provocada por una declaración realizada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista ante la situación en Medio Oriente del 17 de mayo.

En ella, el PS manifestó su preocupación por "una nueva escalada de violencia" en la región y repudió "todas las formas de terrorismo y violencia que se cobran vidas inocentes".

El PS exigió "el fin de todo tipo de ataques y bombarderos sobre centros de población civil, independientemente del origen y nacionalidad de la población afectada".

Y agregó: "Las y los socialistas uruguayos rechazamos las políticas colonialistas que siguen implementando las autoridades israelíes, con el auspicio del imperialismo estadounidense, las cuales vulneran los derechos de la población palestina, históricamente oprimida y con la que siempre nos hemos solidarizado. Una vez más reclamamos que el Estado de Israel reconozca la autodeterminación del pueblo palestino... Exigimos al Estado de Israel el cese de la violación sistemática de las Resoluciones de las Naciones Unidas".

En tanto, desde el Comité Central Israelita se asegura que el conflicto no es territorial: "No hay un solo centímetro cuadrado de Gaza ocupado por Israel. La falta de diálogo para un acuerdo de convivencia pacífica se debe a la naturaleza de Hamás, pues no hay posibilidad de acuerdo entre dos partes si una de ellas pretende la desaparición de la otra".

El PS, por su parte, reivindicó su "posición histórica", en apoyo a la "existencia soberana de dos estados sobre la base de fronteras seguras y negociadas".

Destacó la necesidad del "fin de la ocupación, de los asentimientos, de la violencia, de la segregación, de la guerra y del terrorismo en todas sus expresiones".

"A su vez reclamamos que la política exterior de nuestro país, lejos de toda forma de alineamiento, se ponga al servicio de estos objetivos de autodeterminación, justicia y paz", finalizó.

