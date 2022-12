Comisión por caso Carrera: abogado de Hernández identificó a presunto autor del disparo

Política

La Comisión investigadora del Senado sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre los años 2010 a 2017 recibió este lunes a Víctor Hernández, el hombre baleado en La Paloma el 11 noviembre del 2012, a su hermano Daniel y al abogado que los representa, Roberto Ferreira. La comisión busca determinar cómo fue la gestión del entonces titular de esa dirección, el actual senador Charles Carrera.

Víctor, de profesión albañil, quedó paralítico luego de recibir un disparo esa noche fuera de su casa, que queda frente a la comisaría del principal balneario de Rocha. En la casa contigua, donde vivía el comisario, se estaba desarrollando una fiesta, pero nadie acudió a asistirlo. Una década después de aquel disparo, que quedó impune, su abogado identificó en la comisión investigadora al presunto perpetrador del tiro.

De todas maneras, los delitos que cometieron quien disparó y quienes ocultaron el hecho prescribieron, ya que el mes pasado se cumplió una década del hecho.



A la comisión, presidida por el senador nacionalista Amín Niffouri, asistieron el senador Jorge Gandini, miembro denunciante de Carrera, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, y sus homólogos Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, y Pablo Lanz, del Partido Colorado.

La víctima contó en detalle lo sucedido durante la madrugada del 11 de noviembre, hasta el momento en el que perdió la conciencia producto de un paro cardíaco. Su relato fue complementado por el de su hermano, quien, además, dijo que el presunto agresor fue citado a declarar, y aseguró además que en junio denunció al padre de esta persona por ingresar al patio de su casa sin permiso.

Agregó que, cuando la madre de ambos intentó hacer la denuncia en la comisaría de La Paloma, “no lo logró” porque los policías “no se podían mantener parados por la cantidad de alcohol que tenían arriba”, como revela la versión taquigráfica.

Carrera gestionó asistencia a la víctima del disparo en el Hospital Policial y otros tipos de apoyos, cuya legalidad es cuestionada por Gandini.

La comisión, que sesiona desde el lunes, no está integrada por ningún legislador del Frente Amplio (FA). Carrera recurrió la creación de la comisión y aseguró que “espera llegar hasta las últimas consecuencias con ese recurso”.

“Ese asunto está en el ámbito de la Justicia y allí me presentaré, porque en la Justicia es donde tengo las garantías, a través de un procedimiento legal y establecido que me da todas las garantías”, dijo el senador del FA en rueda de prensa. Consultado sobre si el Parlamento no le da garantías, respondió: “En el Parlamento, en los ámbitos políticos, aquí no tengo ninguna garantía”.

El senador anunció que en caso de ser citado no concurrirá a la comisión. “Presentarme es reconocer un ámbito que considero ilegítimo”, planteó.