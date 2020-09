Comisión de Derechos Humanos citará a Vázquez por declaraciones en tribunales de honor

Política

El senador de la República por el Partido Nacional y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Jorge Gandini realizó una conferencia de prensa este martes donde informó que se citarán a jerarcas y exjerarcas a la comisión para tratar las actas de los tribunales de honor.

En cuanto a los jerarcas, Gandini dijo que se citará al ministro de Defensa, Javier García porque tiene elementos, según Gandini, que no son actas, pero que son muy importantes en el trámite dentro del ministerio. Además, aseguró que tiene una "relatoría y una cronología" documentada que va a "dejar muy claro dónde hubo avisos y dónde no y dónde hubo transparencia y dónde no".

Consultado sobre si se está analizando citar al expresidente Tabaré Vázquez, Gandini respondió: "Sí claro, fue presidente de la republica en los dos casos importantes que se están analizando. Fue presidente de la República en el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez en el 2006 y fue presidente en el Tribunal de Honor a Gavazzo y los pedidos de información que no se entregaron en el 2019".

Gandini agregó que se piensa citar también a Gonzalo Fernández, quien fuera secretario de Presidencia en la primera presidencia de Vázquez. "Veremos porque parece que hay otros elementos que demuestran que había otros jerarcas del gobierno que también sabían", sostuvo.

"Queremos revisar, nosotros los blancos como no estamos atados a nada, queremos revisar", concluyó en declaraciones recogidas por Subrayado.