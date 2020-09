Familiares mostró documento que comprobaría responsabilidad del comandante del Ejército

Locales

La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos brindó una conferencia de prensa este martes en la que mostró nueva documentación sobre el Tribunal de Honor que interrogó al coronel retirado Gilberto Vázquez en 2006 y aseguró que los mandos militares ocultaron información al Ministerio de Defensa.

Tras leer uno de los documentos recabados, Ignacio Errandonea, uno de los integrantes de la asociación, informó que el Tribunal de Honor "halló culpable a Gilberto Vázquez de haber ofendido el honor por haber usado un peluquín y haber faltado a la palabra" de no fugarse del lugar en el que se encontraba retenido previo a ser extraditado a Argentina, "pero no por todas las barbaridades que confiesa en el Tribunal de Honor".

Errandonea leyó una carta a la que accedió la asociación y que fue escrita a mano por Gilberto Vázquez en 2006, en la que informó de diversos delitos que había cometido. Solicitando un tribunal de alzada porque consideraba que había sido mal juzgado, Vázquez escribió en aquella oportunidad: "No tengo ninguna duda sobre mi honorabilidad y nunca me fue discutida en 45 años de servicio en actividad y retiro. En cuanto al parecer, escapa a mis posibilidades, pero creo que me afecta mí y al Ejército haber sido acusado de ladrón, de asesino de mujeres embarazadas y torturador, sin que la fuerza me sometiera a un tribunal o me defendiera. En cuanto a los delitos que pueda haber cometido, creo que debería ser juzgado por la justicia militar, pero cabe destacar que he ejecutado a numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del Ejército durante el proceso y en democracia hasta el año pasado inclusive".

Errandonea leyó un documento elaborado por el comando general del Ejército, por el cual se dispuso la continuidad de las actuaciones, que decía: "Habiendo sido puesto en conocimiento el señor comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, de los antecedentes por usted elevados, el mismo dispuso se continúen las actuaciones del Tribunal de Honor para oficiales generales actuando como Tribunal de Honor de Alzada. Los delitos que se presumen surgen de las declaraciones del señor coronel en situación de retiro don Gilberto Vázquez serán comunicados en su oportunidad a la señora ministra de Defensa Nacional doctora Azucena Berrutti para dar intervención a la Justicia".

Errandonea leyó este documento en el que queda constancia que el comandante en jefe del Ejército de la época, Carlos Díaz, estuvo en conocimiento de las torturas y asesinatos confesados por Gilberto Vázquez y ordenó al Tribunal de Honor continuar con las actuaciones previstas, en principio sin haber denunciado ante la Justicia ni ante la ministra Azucena Berrutti sobre los delitos admitidos.

Si bien Errandonea pidió que la Justicia "investigue todo a fondo" para conocer porqué las actas de este Tribunal de Honor no se difundieron antes, el integrante de la asociación aseguró que a pesar de la existencia de esa carta en la que Gilberto Vázquez confiesa los delitos, el comando del Ejército determinó que el Tribunal de Honor continuara.

"¿Dónde está el honor de estos generales? Su obligación es denunciar inmediatamente a la Justicia", dijo Errandonea, y aseguró que "estos generales mantienen el ocultamiento" al no denunciar lo declarado por el coronel Vázquez.

"Ocultaron estos hechos al ministerio, a la Justicia, y hoy siguen reclamando que estos delitos han caducado, porque están viejitos, ¿qué honor tienen estos generales que no les tembló la mano para firmar lo que firmaron?", preguntó.

Errandonea dijo que "lo más grave es todo lo revelado en las actas que proporcionamos los otros días y esto, el ocultamiento de las Fuerzas Armadas de todos los crímenes que cometieron, de continuar ocultando a nuestros familiares, porque al día de hoy nuestros familiares siguen secuestrados por los militares", dijo.

