Comisión de Constitución del Senado comenzó a tratar el desafuero de Manini Ríos

Tras aplazarse por la Ley de Urgente Consideración y el surgimiento posterior de la pandemia por el COVID-19, los fueros del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos fueron tratados en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado.

Cabe destacar que Manini solicitó que se le quiten los fueros parlamentarios porque el fiscal Morosoli lo investiga por haber obviado transmitir al Ejecutivo y al Poder Judicial las confesiones de José "Nino" Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro, el militante tupamaro que desapareció en 1973, poco antes del inicio formal del golpe de Estado.

Cuando la sesión finalizó, el senador frentista Carlos Mahía informó formalmente que se comenzó a tratar la solicitud de desafuero del senador Manini. "En opinión de la bancada del Frente Amplio se ha constituido causa suficiente al pedido de la Fiscalía. El Frente Amplio está dispuesto a recibir más información sobre el tema", escribió Mahía en su cuenta de Twitter.

"El senador Manini Ríos dijo en campaña electoral estar dispuesto a no ampararse en sus fueros y comparecer ante la justicia como un ciudadano más. Nuestra posición lo va a ayudar a que pueda cumplir con lo que se comprometió con la ciudadanía y hasta ahora no ha cumplido", agregó.

Posteriormente, en declaraciones a 970 Noticias de Radio Universal, Mahía dijo que en un principio la bancada del FA es favorable de acompañar el desafuero. "Vamos a escuchar los argumentos jurídicos que se planteen, pero creemos que se ha hecho causa a partir de la solicitud del señor fiscal y en ese sentido vamos a ayudar a que el senador Manini cumpla su palabra ante la ciudadanía", sostuvo.

Por su parte, desde el oficialismo, el senador nacionalista Gustavo Penadés aseguró que se empezará a estudiar el tema junto a la comisión sobre los antecedentes y la solicitud del Poder Judicial.

"Una vez que vayamos avanzando sobre eso es que iremos fijando posición. Nos parece que es prematuro adelantar posiciones cuando todavía no conocemos en profundidad la solicitud ni los antecedentes que la comisión va a pedir para poder empezar a analizar el tema", afirmó Penadés.

Finalmente, consultado por 970 Noticias sobre si es importante que Manini haya pedido el desafuero, aseguró: "La opinión del senador, en este caso, importante, diría yo que es trascendente. Pero no nos podemos olvidar que los fueros no son del senador Manini Ríos, sino que son del senado, del cuerpo. Entonces, es el cuerpo el que va a determinar si se le levantan o no".