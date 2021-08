Combustibles: Un Solo Uruguay y Sebastián Da Silva salen al cruce del Partido Colorado

Política

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (CEN) recibió este lunes al presidente de Ancap, el ingeniero Alejandro Stipanicic, para analizar "el tema del abastecimiento de combustibles y la fijación de sus precios según Paridad de Importación".

"En los últimos aumentos (del precio de los combustibles) se reflejan por lo tanto las subas del precio internacional del petróleo" y "esas subas del petróleo son paralelas con las que se dan en los precios de los productos de exportación agrícola", aseguró el CEN en un comunicado de prensa, y agregó: "si comparamos precios de 2021 con 2011, entonces con una tonelada de leche en polvo se podían comprar 2.733 litros de gasoil mientras que hoy se pueden comprar 3.878, o 497 litros de gasoil con una tonelada de soja, cuando hace dos años solo eran 272 litros".

Esta comparación generó críticas de parte de Un Solo Uruguay (USU), movimiento que volvió a manifestarse en rutas este miércoles, y de parte del senador nacionalista Sebastián Da Silva, que estuvo presente en la movilización de USU en San José. "La relación gasoil/soja, gasoil/novillo, gasoil/litro de leche es inconsciente. La verdadera relación es gasoil/ costo de siembra, gasoil/ capacidad de contratar más gente, gasoil/margen para el productor. Un país agropecuario debería de saberlo", publicó el legislador en Twitter.

Por su parte, el vocero de Un Solo Uruguay en la movilización desarrollada en San José este miércoles, Julián Cabrera, también se refirió al tema de los combustibles y, al igual que el senador blanco, evitó referirse explícitamente a la declaración el Partido Colorado.

"Hoy volvemos a las rutas, con mejores condiciones de precios internacionales, con expectativas de una reactivación del país de la mano de una mejor apertura al mundo. Sin embargo, nos sentimos en la obligación de volver a alzar la voz en libertad, ante el titubeo, la relativización de los compromisos, ante la actitud permeable de sectores políticos frente a la presión de minorías corporativas que hacen ruido, frente a la seducción de los sillones obtenidos en espacios de poder", aseguró Cabrera, y agregó que "debemos volver a recordarles que son administradores de turno de los recursos de los ciudadanos de este país".

"La situación de los combustibles, más que mostrar un aumento de su precio, reflejan la ineficiencia, la falta de contemplación a los sectores que generan la riqueza en este país. Refleja todos los vicios que se prometieron sofocar, reflejan el cambio de postura por presiones corporativas, reflejan la utilización de argumentos ilegítimos para disimular las limitaciones propias, como el de comparar el precio del petróleo y los combustibles con los precios de exportación de nuestros productos. En una clara intención de defender espacios de poder dentro del gobierno, utilizando datos de la realidad parciales que llevan al engaño a la opinión pública", agregó el vocero del movimiento.

"La situación de los combustibles refleja también que no se quieren tocar intereses particulares, obligando a los sectores productivos a subsidiar la actividad empresarial de ciertas corporaciones. Y que se entienda bien claro, la gente debe tener un boleto accesible, y si debe ser subsidiado que lo sea. Pero que no sea un subsidio a algunas empresas vinculadas al poder, y no siempre con el gasoil como ha sido hasta ahora. ¿Por qué no aportan al subsidio otros sectores como el financiero con las extraordinarias ganancias de los últimos años?", se preguntó Cabrera, un productor de ovinos del norte de Florida que ya había leído una proclama del movimiento en 2019.

"La situación de los combustibles refleja que no se quiere revisar el funcionamiento de ALUR, que lejos de beneficiar a los productores y toda la cadena de valor, se lleva la mayor parte de los recursos en un proceso industrial ineficiente con altos sueldos y baja productividad. No hablamos de los peludos. Los combustibles reflejan la ineficiencia de una Ancap llena de intereses corporativos que perjudican a miles de puestos de trabajo en todo el país por falta de condiciones. Los combustibles reflejan una enorme carga tributaria producto de un estado que no se optimiza", agregó.

La relación gasoil/soja, gasoil/novillo, gasoil/litro de leche es inconsciente. La verdadera relación es gasoil/ costo de siembra, gasoil/ capacidad de contratar más gente, gasoil/margen para el productor. Un país agropecuario debería de saberlo — Sebastian Da Silva (@camboue) August 11, 2021

"Eleven el nivel del debate democrático"

Finalmente, el productor aseguró que el movimiento tuvo "que salir a las rutas a decir que seguimos esperando y apostando a los cambios necesarios".

"Como lo expresamos en la asamblea, seguiremos reivindicando la libertad de marcar lo que está mal, venga de donde venga. Que no nos importa el color del gobierno de turno. Que el interés de Uruguay está muy por encima de los colores partidarios, y muy por encima de intereses corporativos", dijo Cabrera. "Nos verán en las rutas hasta que las señales sean claras de que se procesan esos cambios necesarios comprometidos. Nos verán en las rutas hasta que gobierno y oposición dignifiquen la función pública que se les confió. Eleven el nivel del debate democrático y trabajen por el bienestar de los uruguayos sin exclusiones", concluyó.

