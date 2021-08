Colorados: “Subas del petróleo son paralelas a las de productos de exportación agrícola”

Política

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (CEN) recibió este lunes al presidente de Ancap, el ingeniero Alejandro Stipanicic, para analizar "el tema del abastecimiento de combustibles y la fijación de sus precios según Paridad de Importación".

"Ante todo se señaló que por vez primera vez existe transparencia, se sabe cuánto costaría el combustible si se importara (ésta es la Paridad) y cuanto es lo que significa el costo de Ancap, con relación al precio que luego cobra. Los precios reflejan algo previsible y no arbitrario, iniciándose un camino de sinceramiento", sostiene el CEN.

Por otra parte, plantea que "en los últimos aumentos se reflejan por lo tanto las subas del precio internacional del petróleo" y agrega que "esas subas del petróleo son paralelas con las que se dan en los precios de los productos de exportación agrícola".

En ese sentido, asegura que "si comparamos precios de 202l con 2011, entonces con una tonelada de leche en polvo se podían comprar 2.733 litros de gasoil mientras que hoy se pueden comprar 3.878, o 497 litros de gasoil con una tonelada de soja, cuando hace dos años solo eran 272 litros".

Incidencia de Ancap

En el comunicado de prensa, el Ejecutivo del Partido Colorado sostiene que "en cuanto a la composición del precio, lo que recibe Ancap son solo $13,16 de los $56 del supergás; o $29,7 de los $70,81 de nafta Super o $27,46 de los $50,7 del gasoil".

Además, agrega que "aparte de los impuestos, los sobrecostos que pagaron los consumidores entre 2014 y 2019 son de US$ 907 millones y recibió una capitalización del Estado de US$ 800 millones para solventar sus pérdidas".

"Debe considerarse que en el precio del combustible está lo que cuesta la obligación de incorporar etanol al combustible (US$ 70 millones anuales), subsidiar el precio del supergás (US$ 98 millones) mantener la producción de cemento portland (US$ 80 millones) y pagar el subsidio al boleto, que son $ 3.48 por litro. Se reconoce que Ancap necesita mejorar su eficiencia, pero las mayores incidencias en el precio no están en la empresa", concluye el comunicado.

La sesión estuvo presidida por Agustina Escanellas, y en ella participó el secretario general del partido, Julio María Sanguinetti.

