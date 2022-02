Comandos de Manini y Andrade definen este martes las coordenadas del debate por la LUC

Política

Los comandos de los senadores Guido Manini Ríos y Óscar Andrade se reúnen este martes para definir las coordinadas del debate por la Ley de Urgente de Consideración (LUC) y ajustar detalles. Del encuentro participarán los asesores de comunicación de ambos legisladores y el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión de Abonados (Cuta), que transmitirá el encuentro.

“Falta ajustar detalles”, dijo Marcos Methol, asesor del líder de Cabildo Abierto, a Montevideo Portal, y “resta coordinar algunos puntos”, respondió Marcos Casas, asesor del senador del Frente Amplio, ante la misma consulta.

Por su parte, Washington Melo, presidente de Cuta, dijo que están trabajando para realizar el debate la semana próxima o, al menos, a fines de febrero, y destacó que la reunión de este martes es clave.

Melo dijo a Montevideo Portal que el debate se transmitirá por unos 80 cableoperadores del interior, pero además Cuta lo ofrecerá de forma gratuita a todos los medios que quieras retransmitir en vivo. También explicó que aún resta definir quién moderará el debate.

El referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC será el domingo 27 de marzo.



Ministros a la cancha

Cuatro ministros participan este lunes de un acto en defensa de la LUC, el que fue convocado por la diputada Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, y se realiza en Bolivia esquina Líbano. Hablan en el evento los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas (Cabildo); Desarrollo Social, Martín Lema (Partido Nacional); Ambiente, Adrián Peña (Partido Colorado); y Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres (Partido Independiente).

“Somos uno de los países mejores en el mundo en la gestión de la pandemia. Aquí tenemos al ministro de Salud Pública, pero a todo el gobierno. Pero yo diría más: no solo a todo el gobierno. Nosotros solos no lo podríamos haber hecho, si no fuera por el vínculo directo con los ciudadanos uruguayos de todo el país que acompañaron la gestión de este gobierno, que sintieron que había un diálogo y un entendimiento profundo, y por eso estamos seguros que todos los uruguayos el 27 de marzo van a reconocer en este gobierno que manejó de las mejores maneras del mundo la pandemia… van a reconocer que hay que darle la mano para seguir avanzando porque no cualquier hubiera respondido de la manera que respondimos los uruguayos ante una situación tan dramática”, dijo Mieres en el acto.

El ministro también se refirió al impacto del gobierno y la LUC en la seguridad. “Dimos vuelta la pisada. Después de 15 años de deterioro permanente y constante, por primera vez se empieza a ver datos que hablan, que es posible recuperar la seguridad de los uruguayos, es posible recuperar la seguridad entre los uruguayos, es posible dar vuelta la situación y volver a otros tiempos. Por cierto, queda mucho por hacer, pero acá dimos vuelta una situación que además paradójicamente quienes gobernaban antes ahora cuestionan los datos siendo que la metodología y las personas que trabajan en los datos de seguridad son las mismas que trabajaban en los gobiernos anteriores”, expresó.

“Se miente por ahí. Se dice que los representantes de los docentes no están más en la conducción de la enseñanza. ¿Y a quiénes eligieron hace tres meses los docentes? El Codicen tiene hoy dos delegados de los docentes. No es verdad que los docentes han quedado hoy fuera de la conducción de la enseñanza”, agregó Mieres.

