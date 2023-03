Colorados rechazaron debatir el caso Peña en Convención pese a planteo

Política

La Convención Nacional del Partido Colorado rechazó este sábado volver a analizar el caso del exministro de Ambiente, Adrián Peña, pese al planteo realizado por el convencional Pablo Armand Ugón, quien solicitó considerar el informe realizado por la Comisión de Ética y Conducta Política de la colectividad.

La moción de Armand Ugón, a la que accedió Montevideo Portal, planteó agregar al orden del día el informe del tribunal ético sobre Peña, que el 27 de febrero fue recibido y considerado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). “Esta moción da cumplimiento al artículo 139 de la Carta Orgánica del Partido Colorado, completando el necesario tratamiento del tema por parte de la Convención Nacional”, agregó el texto.

La votación para sumar el tema al orden del día fue negativa.

Consultado acerca de la votación negativa de la moción, el diputado Felipe Schipani explicó a Montevideo Portal que desde el punto de vista de la mayoría de la Convención, al renunciar al gabinete, Peña ya se había autoimpuesto una sanción más dura que el apercibimiento sugerido por el tribunal ético, por lo que advertían que “no tenía sentido volver a sancionarlo por la misma conducta”.

Armand Ugón no argumentó en la Convención Nacional, como es de estilo, y en diálogo con Montevideo Portal afirmó que se lo impidieron.

El convencional dijo que al inicio de la reunión entregó su moción y anunció a la Mesa del órgano, presidida por la dirigente Margarita Machado, que en su momento iba a solicitar argumentar, pero que la palabra no le fue otorgada tras la votación. Más adelante, sostuvo, se paró y volvió a pedir para hablar.

“Sobre el final fuimos a la Mesa y, por tercera vez, y ahora verbalmente, le pido la palabra a [el secretario general del Partido Colorado, Julio María] Sanguinetti. Y me dice: ‘Bueno, Pablo, pero el tema ya fue votado’. Pero, le digo, yo tengo derecho a hablar y a fundamentar. Y me dice: ‘Pero ya terminó, Pablo, déjelo ir’”, relató Armand Ugón, que integra el sector Ciudadanos.

“En el mismo momento algunos compañeros se acercan vociferando que no se me diera la palabra, porque estaba fuera de orden y no se podía hacer”, agregó el convencional, quien afirmó que su moción fue firmada por otros 14 asistentes.

Consultado por Montevideo Portal, Schipani afirmó que en ese momento ya se había terminado la discusión de otro tema tratado de forma posterior a la moción de Armand Ugon, por lo que no correspondía volver a la argumentación de un asunto anterior.

“En cualquier ámbito, cuando se vota una resolución, después se puede fundamentar el voto. Lo que no se puede hacer es pasar a discutir otro tema, votar una moción por otro tema, y después pretender fundamentar el voto del tema anterior. Hay un orden”, explicó el diputado.

Adrián Peña enfrentó a inicios de este año una polémica por su título universitario de licenciado en Administración de Empresas que derivó en su renuncia al Ministerio de Ambiente el 30 de enero.

El Semanario Búsqueda informó que Peña había detentado por años un título que no tenía. Esto fue reconocido por Peña en primera instancia, que renunció a su cargo luego de una serie de idas y vueltas. Sin embargo, luego la Universidad Católica del Uruguay determinó que Peña sí era licenciado. Pese a que el presidente Luis Lacalle Pou le ofreció al líder de Ciudadanos volver a su cargo en el gabinete, el dirigente rechazó el ofrecimiento y se apresta para volver al Senado.

“No nos gusta que no se cumpla la Carta Orgánica”

Armand Ugón remarcó que desde su punto de vista, el informe del tribunal ético debía ser refrendado por la Convención Nacional del Partido Colorado.

“El artículo 139 de la Carta Orgánica del Partido Colorado, en su último párrafo, dice que cuando el CEN reciba del Comité de Ética un informe, dentro de los 15 días, ‘lo pasará para su tratamiento por la Convención Nacional’. Es obligatorio, es taxativo, no es que le dice que lo considere. Lo pasará es un verbo fuertísimo, quiere decir que deberá hacerlo. Y como no lo hizo, nosotros entendimos que había que llevar la moción a la comisión de que faltaba eso”, dijo.

“A nosotros nos parece urgente porque los plazos ya se agotaron, pasaron 18 días. Y nos parece grave porque hay un correligionario que está esperando que digan algo, porque nadie puede juzgar sobre el hecho si no es la Convención. Hoy Peña está en el limbo”, afirmó el convencional.

Consultado sobre si su postura era promover alguna otra sanción hacia Peña, o levantar las impuestas, Armand Ugón evitó una respuesta concreta. “Qué hubiera pasado con el señor Peña, yo no lo sé. Fijate que son 200 y pico de convencionales normalmente. Puede salir a favor, empatado, en contra. No tengo idea. Pero me parece a mí que temas de esa magnitud no se pueden dejar colgados”, afirmó.

“A nosotros no nos gusta que no se cumpla con la Carta Orgánica en un tema tan grueso. El CEN aprobó e hizo suyo el informe de la Comisión de Ética. Puede, pero es nulo, no tiene efecto. Y además le está usurpando lo que tiene que hacer otro. Y al no pasárselo, está cometiendo otra falta, que es no cumplir con la Carta Orgánica cuando dice que convocará”, sostuvo sobre el episodio en otro pasaje de la conversación.

