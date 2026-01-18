Colón de San Carlos despidió al jugador categoría sub 14 fallecido en represa India Muerta

Locales

Colón de San Carlos despidió a través de un comunicado al adolescente de la categoría sub 14 fallecido este sábado en la represa de India Muerta, cuando dos adultos y un niño, integrantes de la misma familia, desaparecieron tras ingresar al agua.

En tal sentido, diversos clubes de Maldonado despidieron al niño que se desarrollaba en las formativas de Colón de San Carlos, ciudad de la que era oriundo.

“Colón Fútbol Club participa con profundo dolor el fallecimiento de Valentino Rodríguez, jugador de nuestra categoría Sub 14, y de su padre Alejandro Rodríguez. Lamentamos dichas pérdidas y enviamos las condolencias correspondientes, así como un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y allegados”, señala el comunicado publicado por el club carolino.

Por su parte, Artigas Juniors de Maldonado también colocó un mensaje de condolencia en sus redes: “Desde el Club Artigas Jrs, lamentamos profundamente el fallecimiento de Valentino Rodríguez, jugador del Club Colón. Queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la institución en este momento de inmenso dolor”.

En tanto, el Club Punta del Este fue otra de las instituciones que despidió al deportista: Desde el Club Punta del Este queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame, por la irreparable pérdida de Valentino Rodríguez, jugador de la Sub 14 del Club Colón de San Carlos y a toda su familia en este momento tan doloroso. Los acompañamos con afecto y fuerza, deseándoles paz y consuelo".

















