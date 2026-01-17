Policiales

Familia desapareció en aguas de represa en Rocha; hallaron dos cuerpos y buscan uno más

Un grupo de efectivos policiales se encuentra realizando un intenso operativo de búsqueda en la tarde de este sábado, debido a la desaparición de tres personas en aguas de la Represa de India Muerta, en la zona norte de la localidad rochense de Velázquez.

Según información preliminar, aportada por fuentes de la Armada Nacional a Montevideo Portal, los agentes lograron rescatar en primera instancia a uno de los cuerpos sin vida, que habría sido succionado por una de las tomas de la presa. Luego de esto, continuaron trabajando para localizar los dos restantes.

Minutos después, las autoridades dieron con el segundo cuerpo, que se encontraba en la zona de la represa. Prefectura de La Paloma, la Policía, la Armada Nacional y Bomberos continúan trabajando en el lugar para dar con el cuerpo que resta encontrar.

En caso de no dar con la persona restante, este domingo sobre las 9:00 llegarían buceadores que trabajarán para dar con el cuerpo faltante.

Los involucrados serían dos adultos y un niño, parte de la misma familia, quienes dejaron de ser vistos tras tirarse al agua en esa zona.

