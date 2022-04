Colombia acumula medio centenar de líderes asesinados en este 2022

Internacionales

En lo que va de 2022 han sido asesinados en Colombia 50 líderes sociales, una cifra que refleja el incremento de la violencia que atraviesa el país en un inicio de año que se perfila como de los más sangrientos desde el acuerdo de paz, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).



La última víctima reportada fue José Pascual Quevedo Velásquez, asesinado el domingo en el municipio de Puerto Concordia, en el departamento del Meta (centro) cuando hombres armados lo llamaron para que saliera de un establecimiento público donde conversaba con otras personas para balearlo hasta matarlo.



Quevedo era líder comunal y miembro de varias organizaciones sociales, como Cooagroguaviare y Ascatragua, que opera en el vecino departamento del Guaviare.



La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta en la que señala que los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) y capitanes o gobernadores de resguardos indígena son población en riesgo en la medida en que sobre ellos recae la resolución de conflictos interétnicos e intercomunitarios.



Además, también están en peligro por el ordenamiento del territorios y son pieza fundamental para la implementación de los acuerdos de paz.



En la zona donde el líder fue asesinado tienen presencia disidencias de las FARC y bandas locales, según Indepaz, que es el que lleva la cuenta de líderes asesinados en lo que va del año.



Quevedo ha sido la última víctima de un fin de semana que ha dejado en Colombia dos exguerrilleros y un líder indígena asesinados.



Carlos Humberto Siabato, en Bogotá, y Edwin Andrés Sánchez Varón, en el Guaviare, ambos firmantes de paz, fueron emboscados y asesinados, mientras que en el departamento caribeño de La Guajira, fue asesinado el docente y líder indígena Alexander Fonseca junto a otros dos familiares en una masacre a manos de hombres armados.



En el primer trimestre del año Colombia vivió un recrudecimiento de la violencia y de los asesinatos de líderes y exguerrilleros que preocupa a organizaciones sociales y organismos internacionales.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó este lunes en Argentina al abordaje de la violación a los derechos humanos de ciertos sectores de la derecha, la izquierda y el periodismo. “¿Por qué los medios me preguntan solamente por Venezuela, Cuba y Nicaragua, y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos por ejemplo en nuestro país, en Chile? ¿O por los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia?", se preguntó el mandatario en conferencia de prensa en respuesta a una consulta de La Nación.

EFE