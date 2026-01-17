Colegio de Abogados exige “estricto cumplimiento” de normas por partidas en la Cjppu

Política

Luego de que la partida mensual de $ 131.000 para cada uno de los directores de la aja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) quedará en suspenso, el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) emitió un comunicado en el que..

El presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero —que fueron quienes votaron en contra— se ampararon en el artículo 8 de la Ley de Estructura Orgánica de la CJPPU e impugnaron la decisión, por lo que el caso pasará a la órbita del Poder Ejecutivo.

Ante esto, el Colegio de Abogados declaró: “Que el desempeño del cargo de los integrantes del próximo Directorio de la CJPPU será honorario, según lo dispuesto por el inciso 4 del art. 15 de la ley Nº 17.738, en la redacción dada por el art. 289 de la ley Nº 20.130”.

Además, aseguran que desde un principio estuvieron en desacuerdo con la aprobación de esta partida, pese a eso, manifestaron que “la disposición aprobada tiene un alcance claro y no puede desatenderse bajo ningún concepto”.

Agregaron que el cumplimiento de las normas es obligatorio y recordaron que esta exigencia es aún mayor para quienes ejercen cargos de representación, al señalar que la aplicación de la ley “no es opcional”, especialmente para aquellos que ocupan funciones en nombre de sus electores.

“El respeto del marco legal de las instituciones constituye una cuestión central del Estado de Derecho y el Directorio de la Caja debe velar, en lo que se encuentra dentro de sus potestades, por su estricto cumplimiento”, aseguraron.

Por último, manifestaron: “El Directorio del CAU considera indispensable la revocación inmediata de la resolución indicada”.

