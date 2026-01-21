Locales

Colectivo repintará la Facultad de Derecho luego de que su pared fuera grafiteada de nuevo

El grupo Montevideo Más Linda, que se fundó a fines de 2025 con el fin de limpiar la capital del país, repintó el callejón de la Facultada de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). Sin embargo, el noble gesto —que quedó grabado en TikTok— duró apenas cuatro días, ya que luego el edificio volvió a ser vandalizado.

Sin embargo, desde el colectivo anunciaron que volverán a pintar la pared. “Lejos de desalentarnos, este hecho refuerza el sentido de la acción: cuando la ciudadanía se compromete, responde con hechos y con rapidez”, comunicó Montevideo Más Linda.

Así, citó a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a “acompañar una nueva acción ciudadana” que tendrá lugar este mismo miércoles 21 de enero, a las 19:30, en el callejón de la Udelar.

El grupo se propone, con esta acción, “reafirmar que el espacio público se cuida, se defiende y se construye colectivamente”. “La convocatoria busca mostrar un mensaje claro: que la respuesta ciudadana organizada es inmediata, pacífica y sostenida en el tiempo [y que] Montevideo se cuida entre todas y todos”, detalla el texto difundido.

