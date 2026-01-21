Colectivo repintará la Facultad de Derecho luego de que su pared fuera grafiteada de nuevo

Montevideo Portal
El grupo Montevideo Más Linda, que se fundó a fines de 2025 con el fin de limpiar la capital del país, repintó el callejón de la Facultada de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). Sin embargo, el noble gesto —que quedó grabado en TikTok— duró apenas cuatro días, ya que luego el edificio volvió a ser vandalizado.
Sin embargo, desde el colectivo anunciaron que volverán a pintar la pared. “Lejos de desalentarnos, este hecho refuerza el sentido de la acción: cuando la ciudadanía se compromete, responde con hechos y con rapidez”, comunicó Montevideo Más Linda.
Así, citó a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a “acompañar una nueva acción ciudadana” que tendrá lugar este mismo miércoles 21 de enero, a las 19:30, en el callejón de la Udelar.
El grupo se propone, con esta acción, “reafirmar que el espacio público se cuida, se defiende y se construye colectivamente”. “La convocatoria busca mostrar un mensaje claro: que la respuesta ciudadana organizada es inmediata, pacífica y sostenida en el tiempo [y que] Montevideo se cuida entre todas y todos”, detalla el texto difundido.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]