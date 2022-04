Cohen dijo que medida del gobierno de terminar con la emergencia sanitaria es “razonable”

Locales

El exmiembro del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Henry Cohen opinó este lunes sobre la decisión del gobierno de terminar con la emergencia sanitaria que regía en nuestro país, producto de la presencia y las altas cifras del virus SARS-CoV-2 Covid-19. Con la eliminación de este estado, se terminará con los protocolos, la obligación del uso de tapabocas en espacios cerrados y los aforos para los espectáculos en espacios cerrados sin población vacunada.

En tal sentido, Cohen aseguró en exclusiva para Radio Universal que se había enterado de la situación hace pocos minutos, pero indicó que le parece una medida “muy razonable” por parte del gobierno dado que es una situación que está ocurriendo en otros lados del mundo de manera “progresiva y rápida”.

“No es necesario tener a esta altura medidas obligatorias, de todas maneras, el covid está, Uruguay está muy bien preparado para enfrentarlo en este momento, con una cantidad decreciente de casos, menos pacientes en CTI, menos uruguayos que fallecen y con una cifra de personas vacunadas muy grande e importante, probablemente la mayor a nivel de nuestro continente y que nos permite estar bien preparados”, indicó.

“Así que, me parece muy razonable que se tome esta medida, lo cual no quiere decir que el covid no esté o que haya desaparecidos, la covid está y cada uno, en su sano juicio, verá qué tiene que hacer para protegerse”, añadió.

Consultado sobre el mantenimiento de la recomendación del uso del tapabocas en espacios cerrados, a pesar de que no sea una obligación, el experto dijo que él cuando entra a un lugar de esas características se “pone el tapaboca” dado que pertenece a una franja etaria que considera “avanzada” y que, por tanto, “se tiene que cuidar”.

“Sé que si me toca a mí es de mayor riesgo. No voy a pretender que un chico de 20 años haga lo mismo que hago yo. Por eso digo, dentro de la no obligatoriedad, lo que cada uno considere lo que corresponde”, expresó.

En otros asuntos, cuestionado sobre la información que publicó el diario El País sobre su trabajo en cárceles junto al Ministerio del Interior, Cohen respondió que en realidad esta situación es una continuación de lo que se venía trabajando con el exministro del Interior Jorge Larrañaga, que tiene que ver con el denominado proyecto Eco.

“El proyecto ECO es de la Universidad de la República (Udelar) y la Facultad de Medicina. Firmaron un acuerdo con el Ministerio del Interior, el rector, (Rodrigo) Arim, con Larrañaga por el cual apoya a la cartera de lo que es la salud mental de las personas privadas de libertad que están con el problema de adicción a drogas”, comentó.

En este sentido, agregó que se está trabajando hace un año y medio con este proyecto, aunque reconoció que no había podido reunirse hasta el momento con el actual ministro Luis Alberto Heber, quien, según dijo, “se hizo un espacio en su agenda” y lo recibirá el próximo jueves para “profundizar y mejorar” la tarea que la Udelar está haciendo en colaboración con el Ministro del Interior”.