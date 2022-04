Coalición formará grupo de trabajo para reformar el CPP, ya que “hay aspectos a mejorar”

Política

Montevideo Portal

Se conformó un grupo de trabajo para impulsar una reforma del Código del Proceso Penal (CPP), integrado por los diputados Mario Colman del Partido Nacional (PN), Gustavo Zubía del Partido Colorado (PC) y Eduardo Lust de Cabildo Abierto (CA), según informó la diaria y confirmaron fuentes del Partido Nacional a Montevideo Portal.

Al respecto, el legislador nacionalista dijo a Montevideo Portal que no se trata de ir “contra el régimen acusatorio” ni “contra procesos abreviados”. Junto con Lust y Zubía, Colman dialogó sobre “limitar ciertos alcances o algunos delitos”, acotó. Por otro lado, expresó a que, desde su aprobación en 2017, fue “toqueteado por lo menos por cinco leyes y los operadores dicen que tienen dificultades en varios aspectos”, aseguró.

Así, “la idea era tratar de tener un trabajo ordenado, llevar una reflexión sobre varios puntos”, puntualizó el diputado. En esta línea, indicó también que se busca “coordinar, mejorar (y) unificar criterios entre las fiscalías”.

Colman señaló que el equipo de trabajo tendrá su primera reunión el próximo martes 26. De cara a este encuentro, enfatizó en que “no hay nada definido”, sino que más bien “todos” coinciden en que “hay aspectos para mejorar” del CPP. “Bueno, tratemos de buscar los mayores consensos para tratar de modificar algunos aspectos que hacen al mejor funcionamiento”, opinó el legislador, al momento que comentó que recibirán visitas “informales” de diversos actores de Fiscalía.

En tanto, el diputado argumentó que se debería integrar también a la oposición, pero una vez se tenga “más avanzada” la discusión en torno a la reforma.

Asimismo, Colman profundizó en cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro con sus colegas en el actual CPP, ya que “hay algunos aspectos que uno le da más importancia o prioridad que otros”, expresó. “Ejemplo, en temas de la Ley Orgánica de Fiscalía no es un tema que me preocupe tanto, te soy sincero. Después, Zubía está con eso del triunvirato de fiscales, (que) yo creo que eso no es el aspecto medular en esto. Yo no me metería en ese tipo de reformas”, ilustró el legislador.

A nivel de puntos en común entre los tres diputados hay factores como las “instrucciones generales”, la “mejora de aspectos respecto a la defensa” o “los plazos para las acusaciones”, dijo Colman.

Montevideo Portal