Coalición decidió promover una comisión investigadora por el caso de Charles Carrera

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini informó este martes en rueda de prensa que, terminado el análisis de la Rendición de Cuentas, iniciarán un proceso que culminará con una denuncia para que se cree la comisión preinvestigadora de la cual surgirá la decisión de instalar la comisión investigadora sobre el hoy senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera por el caso de Víctor Hernández.

Lo que propone indagar la investigadora es el comportamiento de Carrera en el rol de director general de secretaría del Ministerio del Interior y la entrega de un “salario encubierto con tickets de alimentación, desviando fondos”, dijo Gandini.

Consultado sobre por qué comienza el proceso ahora, el senador blanco respondió: “Porque terminamos este proceso [por la Rendición de Cuentas]. No podíamos instalar una investigadora mientras el cuerpo [del Senado] tenía suspendidas todas sus actividades. Se me ha encomendado la tarea, estos días voy a preparar la denuncia, que es lo que se inicia un proceso de preinvestigadora, que tiene tiempos sumarios, es decir, 48 horas para que luego se decida la instalación o no de la investigadora”.

El senador negó que se instale la comisión investigadora por el desarrollo del caso de Alejandro Astesiano, sino que se hace porque anteriormente estaban suspendidas todas las comisiones, abocadas al proyecto de balance del Poder Ejecutivo.

“Ahora, la decisión se ha tomado tomando en cuenta que ingresará pronto la reforma de la seguridad social y la decisión implica que yo no integraré esa comisión especial para la Seguridad Social porque esta otra lleva mucho tiempo”, sostuvo, y agregó que la denuncia apuntará precisamente a la conducta de Carrera y a los hechos, ambas relacionadas a la administración pública, con “decisiones de apariencia irregular que se tomaron desde el ámbito del poder, abusando de las funciones que tiene un director general”.

“Dio órdenes y gastó recursos públicos dirigidos a personas que no tenían derechos a usufructuarlos en un momento posterior a su alta médica, que sí se le dio en el Hospital de Clínicas. Todo esto reviste muchas sospechas de la causa del por qué se decidió tomar ese camino, que por supuesto están absolutamente alejadas vinculadas a la solidaridad. No creemos que esa fuera la motivación, sí creemos que hubo desvíos de fondos públicos”, afirmó.

Se ha consolidado la información e involucra a la conducta de un integrante del cuerpo, por lo tanto, vamos a procesarlo con la ponderación que merece la investidura de un senador y la seriedad que debe tener todo el proceso de investigación que arranca con una denuncia”, añadió, y explicó que, al momento, no aparece ningún documento firmado por el exministro del Interior Eduardo Bonomi en los que sí aparece Charles Carrera.

