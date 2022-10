Carrera a Heber: “En vez de reconocer el error, fue a hablar de las gestiones del FA”

Política

El senador contestó a Heber sobre el accionar en 2013. “La estrategia fue clara: que no se discutiera sobre lo que se tenía que discutir”.

El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera analizó este jueves la presencia de las autoridades del gobierno ante la Cámara de Senadores por el caso del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano. En este sentido, el legislador opinó que el gobierno “perdió la oportunidad de aclarar la situación” y de “pedirle disculpas al pueblo uruguayo”, dado que es un caso “inédito en el país”.

“Decir que el jefe de la seguridad presidencial esté involucrado en una asociación para delinquir que se dedicaba a la suposición de estado civil, a falsificar documentos oficiales, es inédito, pero además es inédito que desde el piso 4 de la Torre Ejecutiva llegó a funcionar esta asociación para delinquir. Se perdió una oportunidad de hacerse cargo, de hacerse responsable”, aseguró Carrera en declaraciones a Doble click de FM DelSol.

“Nosotros no tenemos ningún indicio de que el presidente de la república participó en los actos de corrupción de Astesiano, pero lo que nosotros decimos es que el presidente de la República es el responsable porque, a través de su designación con esos profusos antecedentes penales, indagatorias e historial criminal, le dio un poder no ocultable a Astesiano que le permitió esta asociación para delinquir, estas vinculaciones a nivel de todo el Estado”, agregó.

Consultado sobre los dichos de Heber sobre que la organización funcionaba desde el 2013 durante el gobierno de la coalición de izquierda, el senador frenteamplista contestó: “En primer lugar, esto está en la Justicia y se va a aclarar desde cuándo funcionaba. Ayer el periodista Antonio Ladra planteaba en sus redes sociales, que esto vendría funcionando de la década del 90. Eso está en la Justicia, se va a aclarar. Lo que nosotros decimos es que desde que se involucra a Astesiano esta organización tiene otro nivel por el acceso a información estratégica del Estado que tiene esta persona. Se está investigando, se tiene que aclarar y esperemos que se llegue a las últimas consecuencias”

“El crimen organizado existió, existe, y lo que tenemos que buscar es tener capacidad para ser más agiles y más rápidos. Nosotros no vamos a decir que no existía, sin lugar a duda nos preocupa, pero acá en lo que hay que poner el foco es la primera vez que está involucrado alguien que tenía acceso a información privilegiada y tenía oficina en la Torre Ejecutiva”, adicionó.

Carrera dijo que el “daño al país” estuvo en darle el poder de un lugar tan estratégico como jefe de seguridad del presidente, que le permitió tener una serie de vinculaciones a alto nivel, lo que afectó la “institucionalidad”, tanto a nivel nacional como internacional. También dijo que Heber perdió la oportunidad de reconocer que no fue el Ministerio del Interior (la Policía) quien entregó mal la información al presidente, sino que fueron las propias autoridades políticas de la cartera.

“Fue Luis Alberto Heber que no le dio la información correcta porque él tendría que haber ido al prontuario criminal y no fue a pedir esa información a Policía Científica. Esta es una situación grave que hay que aclarar. A partir de aquí hay que tomar acciones para que estas situaciones no se vuelvan a dar. Acá hay que levantar la imagen del país”, reconoció.

En este sentido, contó que la bancada de legisladores del FA presentó dos pedidos de informes (uno a Cancillería y otro al Ministerio del Interior) y un pedido de acceso a la información pública a Secretaría de Presidencia buscando obtener la información de las autorizaciones que se dieron durante la pandemia a ciudadanos extranjeros para ingresar al país.

“Salió información pública en estos días de que hay dos rusos que estarían involucrados con Astesiano que ingresaron al país en forma excepcional. Bueno, nosotros tenemos que llegar a ese expediente, quién solicitó ese ingreso. Hay que llegar al expediente del matrimonio que se realizó en el Chuy por parte del alcalde. Todo eso hay que seguirlo investigando”, acotó.

Finalmente, hizo referencia a la “estrategia” de Heber durante la Comisión General del miércoles y criticó que no se discutiera lo que se tenía que discutir: “La estrategia ayer del ministro fue muy clara: tratar de hacer que se entrara en un corral de ramas y no se discutiera sobre lo que se tenía que discutir, que es haber nombrado a esta persona como jefe de la seguridad presidencial”, sostuvo.

“En vez de reconocer el error, fue tratar de hablar de las gestiones del FA porque en las gestiones del FA no existió ningún jefe de la seguridad presidencial que estuviera radicado en el piso 4 de la Torre Ejecutiva y que sea parte de una asociación para delinquir que se dedicaba a falsificar documentos y no sabemos a qué más porque tampoco está claro dónde puede estar la información del hackeo de identificación civil”, concluyó.