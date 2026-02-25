Clan que vendía droga y armas en Montevideo: dos cumplirán cárcel y tres libertad a prueba

Judiciales

La Fiscalía de Estupefacientes de 2º Turno logró la condena de cinco personas detenidas este martes, tras un operativo policial que incluyó 16 allanamientos en distintos puntos de Montevideo y que permitió desarticular una banda vinculada al tráfico de armas y drogas.

Las condenas se alcanzaron mediante proceso abreviado, mientras que un sexto implicado fue imputado y deberá cumplir prisión preventiva hasta el 24 de junio de 2026, mientras continúa la investigación en su contra. Este último fue formalizado por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, uno de los detenidos fue condenado como responsable de un delito de receptación, y recibió una pena de tres años de penitenciaría, con descuento del tiempo ya cumplido en detención.

Otro de los implicados fue condenado por suministro de drogas a cambio de dinero, en conjunto con tráfico interno de armas y municiones, con una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría, también con descuento del tiempo de detención.

Un tercer condenado fue considerado responsable de tráfico interno de armas y municiones, junto con porte y tenencia de armas con numeración alterada o suprimida, y fue penado con doce meses de prisión. Además, otras dos personas fueron condenadas por tráfico interno de armas de fuego y municiones, con penas de ocho meses de prisión para cada una.

En estos tres últimos casos, la Justicia dispuso que las penas de prisión fueran sustituidas por un régimen de libertad a prueba, que los condenados deberán cumplir durante un plazo equivalente al de la condena impuesta originalmente.

El operativo, que incluyó la incautación de armas de fuego, municiones y granadas y la detención de otras cuatro personas, permitió desarticular una organización dedicada al tráfico ilegal de armas. La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas involucradas o nuevos delitos.

