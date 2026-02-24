Policiales

Policía desarticuló a una banda de tráfico de armas; incautaron pistolas y granadas

Montevideo Portal

La Policía realizó en las últimas horas un operativo en el que lograron desarticular una banda criminal que se encargaba del tráfico interno de armas de fuego.

Las autoridades, junto con la Fiscalía de Estupefacientes de 2.º Turno investigaban al grupo desde el pasado mes de junio.

El operativo contó con 16 allanamientos en simultáneo desarrollado en los barrios Malvín Norte, Maroñas, Flor de Maroñas, Parque Batlle, Cerro, Barra de Carrasco y Solymar, informó el Ministerio del Interior.

La Policía contó con la ayuda de la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), y las Direcciones pertenecientes a DIPN, Aviación de la Policía Nacional, el Centro de Comando Unificado, y la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional.

Tras el trabajo policial, diez personas fueron detenidas y se incautaron pistolas, más de 600 municiones y una granada.

Dentro del armamento incautado se encuentra: una pistola semiautomática Glock calibre 9 mm, una Glock 19 con numeración limada, una pistola calibre 32 mm, otra calibre 7.35 mm y un revólver calibre 22, además de otro cuyo calibre no fue definido hasta el momento.

En el procedimiento también se retiraron de circulación más de 650 vainas calibre 9 mm, 58 cartuchos calibre 9 mm x 19, 73 cartuchos calibre 22, otros 431 cartuchos pendientes de pericia y diez municiones de distintos calibres. A esto se suman 18 cargadores de diversas capacidades, incluidos algunos extensibles de hasta 30 municiones.

El operativo permitió la incautación una granada de “alto explosivo”, una de agente químico y dos chalecos antibalas. En el lugar también se hallaron 12 envoltorios con cocaína, ocho con pasta base y cuatro con cocaína en piedra, junto con dos balanzas de precisión, 22 teléfonos celulares y $ 85.000 en efectivo. Como parte del procedimiento, la Policía también incautó un automóvil y una bicicleta, que quedaron a disposición de la investigación.

“Los detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2º Turno. En tanto, la investigación continúa en curso”, informaron desde la cartera.

