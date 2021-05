Civila y la interpelación a Arbeleche: “Salimos con muchas más dudas con las que entramos”

Política

Montevideo Portal

El diputado por el Frente Amplio y miembro interpelante de la sesión en la Cámara Baja de este miércoles, Gonzalo Civila, brindó una conferencia de prensa este miércoles luego de interpelar a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche por las exoneraciones fiscales que el gobierno le dio (y luego retiró) al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

En primer lugar, Civila dijo que fue una jornada de "extenso debate", pero que se retiran con "mucho más dudas con las que entramos". A su vez, dijo que le hicieron una serie de preguntas a la jerarca, pero, en su mayoría, "no fueron respondidas". "Preguntas todas referidas al tema. Se ha dicho durante la jornada de hoy que había preguntas que no eran referidas al punto, ustedes tienen la lista, la puede conocer la ciudadanía, eran todas preguntas referidas a este asunto y las más relevantes no fueron respondidas", informó.

"La ministra vino a leer un informe jurídico previamente elaborado y después, ante nuestra insistencia, se negó a contestar (las preguntas). Cuando hablo de preguntas no respondidas, me refiero a la pregunta referida a si ella informó al presidente de la República sobre esta resolución que tenía entre manos, sobre qué piensa al respecto del propio presidente de la República que dijo públicamente que esta resolución había sido inconveniente, qué piensa sobre el hecho de haber tenido que revocar la resolución que ella misma dictó cuando sostiene que está todo bien, todo legal, todo correcto", agregó.

En este sentido, Civila aseguró que la ministra fue consultada sobre los aspectos del proceso del expediente que no conocen porque las autoridades se ampararon en la confidencialidad. "No se nos ha dado esta información y hemos escuchado a otros diputados en la sala hacer referencias a detalles de expedientes que nosotros como legisladores de la oposición no tenemos conocimiento de ellos y lo que hemos reafirmado es que evidentemente acá hay cosas que no se quieren revelar, hay una falta de origen que tiene que ver con una jerarca que firma una exoneración para otro jerarca compañero de su gobierno del equipo económico", denunció.

Para su punto de vista, esto "violenta las normas" que tienen que ver con la ética en la función pública y, además, da cuenta de un "sesgo" del gobierno, que fue planteada en las preguntas y que no fueron respondidas o respondidas con un sentido que deja dudas, lógica del autobeneficio.

Luego Civila apuntó contra el gobierno, donde afirmó que aplica diferentes mecanismos para beneficiarse "a sí mismo ya que beneficia a minorías a las que pertenecen los gobernantes, en detrimento de las mayorías". "Hay que tener en cuenta, además, que estamos atravesando una crisis económica y social profunda y, en ese contexto, el gobierno entra en este tipo de decisiones y ni siquiera se problematiza si está bien o no. Acá se ha venido a afirmar que está todo correcto", indicó.

"Algo más que pudimos saber hoy, esto capaz de las pocas cosas que la ministra sí nos informó, es que la solicitud de Alfie para recibir esta exoneración es del 13 de diciembre del año 2019, le preguntamos a la ministra si ella Sabía si Alfie en ese estaba en conocimiento que iba a integrar el gobierno, no respondió esa pregunta, pero nosotros relevando notas de prensa pudimos verificar que sí sabía que iba a integrar el gobierno, el presidente le ofreció el cargo el 3 de diciembre en una reunión personal que tuvieron. O sea que Alfie hace esta solicitud después de saber que va a ser director general de la OPP", concluyó

Montevideo Portal