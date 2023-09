Civila por papeleta del Pit-Cnt: “Celebramos la decisión que tomó la mesa representativa”

Política

El secretario general del Partido Socialista (PS), Gonzalo Civila, se refirió a la papeleta aprobada por el Pit-Cnt para impulsar un plebiscito que cambie el sistema previsional y remarcó su apoyo a los tres puntos planteados en la propuesta.

“Celebramos la decisión que tomó la mesa representativa ampliada del Pit-Cnt en su independencia política. El movimiento sindical hizo su proceso; en este caso, la resolución que tomó el Pit-Cnt coincide con posiciones que el PS ya había manifestado públicamente. Los tres puntos que están contenidos en la propuesta de reforma son puntos por los que nosotros ya nos hemos expedido”, dijo Civila en rueda de prensa.

“Estamos de acuerdo con terminar con el régimen de AFAP. Es un régimen muy negativo para la mayoría de la población, que solamente beneficia a algunos grandes grupos económicos. Es un régimen que acorrala el dinero de los aportes de los trabajadores y, a su vez, permite el lucro de sectores muy minoritarios”, afirmó.

Civila dijo estar de acuerdo con establecer en la Constitución de la República “que no se pueda obligar a la población a trabajar más allá de los 60 años”.

“Esto no quiere decir que no se pueda trabajar más allá de los 60 años, pero que no sea obligatorio hacerlo”, agregó.

“En tercer lugar, estamos de acuerdo con mejorar las jubilaciones y pensiones mínimas. 150.000 jubilados y pensionistas con ingresos muy bajos que pueden levantar su jubilación o pensión mínima, a partir de este criterio que establece la papeleta de equipararla con el salario mínimo nacional que nos parece además un criterio justo. En ese sentido estamos de acuerdo en consultar a la ciudadanía, porque nos parece que es un tema que le importa a todo el mundo”, expresó Civila.

“¿Quién no es trabajador o jubilado? Muy poca gente no vive de un trabajo o de una jubilación en este país; así que si por algo es pertinente consultar a la ciudadanía es por este tema que va a afectar el presente y el futuro de la vida de muchos uruguayos y uruguayas”, añadió el secretario general socialista.

Consultado sobre la oposición de gremios como AEBU a la iniciativa aprobada en el Pit-Cnt, Civila dijo que no se va a meter en la interna del movimiento sindical, que “en su independencia, valorará esas visiones”.

“Miren, la última reforma obliga a más gente a aportar a las AFAP. No lo hace por opción libre, lo hace porque está obligada, pero además aumenta la edad jubilatoria, porque el sistema no logra financiarse y ese sistema se generó prometiendo que iba a resolver la sustentabilidad. No la resuelve, entonces, un sistema que confisca, ese sí, expropia dinero de los trabajadores, porque lo deja en manos de algunas sociedades anónimas para que hagan negocios con ellos y que no resuelve el problema de la sustentabilidad, no es un buen sistema”, opinó.

“Un sistema que deja a muchísimos jubilados y pensionistas con jubilaciones que no son dignas no es un buen sistema. Así que hay que cambiarlo, nos parece que este es un buen camino y la papeleta entre otras cosas prevé que no se pierda ningún derecho, ningún trabajador va a ganar menos que con el régimen actual, eso está garantizado en la propia papeleta, está garantizado el mecanismo por el que se van a administrar los fondos, que los trabajadores van a poder hacer un seguimiento, una trazabilidad de esos fondos y que no va a haber por tanto ningún efecto negativo ni para los trabajadores, ni para el país”, sostuvo el frenteamplista.

Al preguntársele si esto puede afectar a la interna del Frente Amplio, Civila afirmó que será un tema que se discutirá en la órbita de la fuerza política y dijo: “Está bien que se expresen; no tenemos por qué pensar igual en todos los asuntos”.