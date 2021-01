Cipriani: cambio en la dirección del Español es una cuestión "técnica" y estaba previsto

Locales

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, descartó este martes que el cese del director del Hospital Español, Alberto Barrios, haya respondido a la supuesta saturación que se generó en ese centro de salud la semana pasada.

En conferencia de prensa, Cipriani dijo que la designación de la doctora Alicia Cardozo al frente del hospital estaba "pensada hace mucho tiempo", que es "un perfil mucho más técnico y que se llevó adelante ahora "por la nueva etapa de la pandemia a raíz de las características técnicas de la doctora", que es infectóloga.

"Para nosotros es fundamental poner a cada quien en el lugar que corresponde según sus características técnicas", aseguró el presidente de ASSE.

Además, aseguró que Cardozo "tiene muy claro el manejo del hospital" dado que "trabaja desde el inicio de la pandemia en el Español como jefa de Medicina interna".

El Español es el centro de salud referencia para los pacientes con coronavirus y el los últimos días se vio envuelto en una polémica a raíz de un comunicado del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en el que informaba a ASSE que estaban transitoriamente saturadas las puertas asistenciales del Hospital Maciel y del Español para pacientes con COVID-19.

El comunicado fue calificado como "falso" por Cipriani esa misma jornada, y hoy retomó el punto: "Lo que ocurrió en el Maciel y el Español no fue una situación de colapso. En ese momento el Maciel tenía 96 camas libres. Habían algunas demoras en pacientes en emergencias como ocurre todos los años y en todos los momentos. No entendemos como porque desde el Sindicato Médico se quiso ahondar en una serie de situaciones que no las consideramos de tal magnitud".

"Lo que ocurrió específicamente es que el Maciel se comunicó con el Español para derivar un paciente con COVID. el subdirector del Español le dice que esperen un poco que estaban dando altas en el hospital. Situación normal en cualquier centro hospitalario que lo demoren un poco. Ahí es cuando sale esa comunicación que es errónea. En ningún momento colapsó ninguno de los dos hospitales", prosiguió

Además, aseguró que había "seis o siete" camas libres en cuidados intensivos en el Maciel y cinco en el Español.

Cipriani anunció también que Barrios "pasará a ocupar funciones en la región sur" de ASSE.

Por otra parte, Cipriani anunció remociones en el SAME: "El coordinador médico se cambió (y también la) coordinadora de la mesa central de operaciones".

"Al SAME le estamos exigiendo mayor agilidad en los controles. No puede ser que el SAME derive una ambulancia a un centro hospitalario y esa ambulancia tenga que estar esperando cinco horas. O sea que esa ambulancia fue mal derivada", se molestó.

"ASSE no tiene que tener diferencias con el sector privado. Tenemos que empezar a hacer un trabajo muy delicado de gestión a nivel de cada hospital para empezar a parecernos a un sanatorio. El paciente de ASSE no es un paciente de segunda, que tenga que esperar seis horas en la camilla de una ambulancia, que tenga que ir a las cinco de la mañana para levantar un remedio. Es una politica que nos pusimos con el directorio y que vamos a cumplir. Bien claro: el que no se adhiera o no tenga la cabeza, no va a poder trabajar con nosotros", sentenció sobre el tema.