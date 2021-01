ASSE removió al director del Hospital Español, centro de referencia para pacientes COVID

Locales

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió este martes cesar al director del Hospital Español, el licenciado en Enfermería Alberto Barrios. El Hospital Español es el centro de salud de referencia para internación de pacientes con coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

En un comunicado remitido a Montevideo Portal, ASSE no especifica el motivo del "cambio en la dirección", y cuenta que se resolvió designar a la profesora agregada Dra. Alicia Cardozo Merletti al frente del hospital.

Como subdirector continuará el doctor Mauricio Taretto

En los últimos días el Hospital Español se vio envuelto en una polémica a raíz de un comunicado del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) difundido el pasado miércoles en el que informaba a ASSE que estaban transitoriamente saturadas las puertas asistenciales del Maciel y el Español para pacientes con COVID-19.

El comunicado fue calificado como "falso" por el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, esa misma noche en conferencia. Además, en Twitter escribió "El comunicado de SAME 105 referente al cierre del Hospital Español y Maciel, NO ES CORRECTO, ES FALSO. No se saturaron los hospitales, no se rechazaron pacientes en las puertas de emergencia, sí ocurrió demora por la espera de resultados de hisopados".

Tal como fue informado este domingo, la noticia ameritó que la bancada de senadores del Frente Amplio resolviera convocar a Cipriani a la Comisión de Salud de la cámara alta para explicar la situación.