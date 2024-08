Cifra: 47% aprueba gestión de Lacalle Pou y es el “principal capital de la coalición”

Política

La encuestadora Cifra divulgó este jueves una nueva consulta sobre los niveles de aprobación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Según Mariana Pomiés, directora ejecutiva de la consultora, “en la actualidad, casi la mitad de los uruguayos, el 47%, aprueba su gestión”.

Mientras tanto, un 38% lo desaprueba y un 15% manifestó que no aprueba ni desaprueba.

“Un tercio grande no ven con tantos buenos ojos lo que viene haciendo. La valoración del presidente tiene que ver con la intención de voto de la coalición. Es el principal capital, y que a él le vaya bien beneficia a la coalición”, argumentó la analista.

En esta línea, Cifra consignó que entre los votantes del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado “nueve de cada 10 aprueban la gestión del presidente”; un 90% en el primer caso y un 86% en el segundo.

Por su parte, entre los ya definidos a votar otros partidos de la coalición (Cabildo Abierto y Partido Independiente), un 62% apoya la gestión del primer mandatario, mientras que el 12% la desaprueba.

No obstante, si se considera la opinión de los votantes del Frente Amplio (FA), las cifras no son favorables para el presidente. Entre los frenteamplistas, el 71% desaprueba la gestión, apenas un 13% la aprueba y el 16% prefirió no opinar.

Indecisos

En el caso de los que se definen indecisos y no tienen una postura política partidaria definida, las cifras se dividen entre el 45% que aprueba la gestión, el 30% que desaprueba y un 25% que no opina.

“El presidente comenzó su gestión con una evaluación muy positiva y mucho apoyo por su manejo de la pandemia. Los juicios positivos bajaron gradualmente mientras los juicios negativos aumentaban. A principios de este año había casi tantos juicios negativos como positivos, pero desde entonces la aprobación volvió a subir. Hoy la diferencia entre la proporción que aprueba y la proporción que desaprueba es de casi 10 puntos”, concluye Cifra.

Sin embargo, al comienzo de su mandato tenía 63% de aprobación, y ahora se ubica en el 47%, lo que implica una caída de 16 puntos.

Por su parte, si se compara la evaluación de Lacalle Pou con presidentes anteriores a la misma altura de su gestión, “se observa que [Tabaré] Vázquez en 2009 tenía el apoyo del 64%, 17 puntos más que Lacalle, y [José] Mujica en 2014 el apoyo del 56%, nueve puntos más que el actual presidente”.

“Justo antes de que el Frente Amplio perdiera la elección de 2019, solo el 34% aprobaba la gestión de Vázquez en su segunda presidencia. Lacalle, con el 47% de aprobación, está 13 puntos por encima de Vázquez”, recuerda Cifra.

La encuesta fue realizada entre el 17 y 28 de julio vía telefónica (celulares y fijos), y el universo de personas entrevistadas fueron 1.001.

