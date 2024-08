Corte Electoral analizará informe de Ursec sobre spots de Delgado antes de las internas

Política

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) informó a la Corte Electoral que los canales abiertos y privados emitieron 103 veces spots del candidato presidencial por el Partido Nacional (por entonces precandidato), Álvaro Delgado, en mayo de 2024.

Esto fue en el contexto de una respuesta de la Ursec a un pedido de información realizada por la Corte Electoral el 29 de mayo de 2024, tras una denuncia realizada por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA), en referencia a la presunta violación a la ley que regula la publicidad electoral (Ley 17.045) por parte de Delgado.

La citada ley establece que “los partidos políticos podrán iniciar su publicidad electoral en los medios de radiodifusión, televisión abierta, televisión para abonados y prensa escrita solo a partir de 30 días para las elecciones internas”. Es decir, la publicidad electoral para estas internas comenzó a ser legal a partir del 1º de junio de este año.

De acuerdo con la denuncia del FA, el presidenciable nacionalista habría emitido una serie de spots “en televisión abierta y para abonados en horario central” durante mayo, mes en el que la ley aún no permitía este tipo de publicidad electoral.

Luego de varios intercambios entre la Corte Electoral y la Ursec sobre la posibilidad de acceder a la información, a los que accedió Montevideo Portal, el 24 de julio la Ursec inició un expediente en el que requirió “a los canales de TV abierta de Montevideo y canales propios de los servicios de TV abonados de Montevideo” que, “en un plazo de cinco días hábiles, proporcionen […] grabaciones de todas las publicidades electorales efectuadas por el señor Álvaro Delgado, que fueron emitidos en el mes de mayo, indicando en qué horario fueron emitidos”.

Esta información fue efectivamente proporcionada por los canales 4, 10 y 12 y, allí se encontró que la totalidad de emisiones en televisión de avisos de Delgado fue de 103. Esa cantidad de spots totalizaron 2 horas y 33 minutos de trasmisión televisiva.

De este número, 41 aparecieron en las tandas de los distintos programas de Canal 4; 29, en las del Canal 10; y 33, en las de Teledoce.

En cuanto al contenido de estos anuncios, se detalla que sus títulos fueron: “Programa de gobierno 2025-2030; “Logros primer período – Segundo piso de transformaciones”; “Nuevo Compromiso – Cambiar equilibrio” e “Iniciamos el camino hacia el segundo piso de transformaciones”.

De los informes también se ve que en las fechas en las que más se pautó fue el miércoles 1º de mayo y el viernes 31 de mayo de 2024.

La información fue difundida este jueves por Búsqueda y confirmada por Montevideo Portal. Fuentes de la Corte Electoral dijeron a Montevideo Portal que la información fue remitida este jueves y será analizado si hubo violación de la ley electoral.

Aclaración: En una versión anterior de esta nota se hacía referencia, de manera errónea, a que la Ursec afirmaba que Delgado había violado la ley electoral de cara a las internas. La Ursec brindó la información a la Corte Electoral, pero no tiene potestades para avaluar si se violó o no la legislación vigente. El organismo competente para hacerlo es la Corte Electoral, que aún no se ha expedido.