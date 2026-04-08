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Se vino el apagón: más de 100.000 servicios de UTE afectados por el ciclón

Los fuertes vientos desatados durante la pasada madrugada en buena parte del territorio nacional tuvieron consecuencias negativas. Una de las más notorias es la voladura de ramas y la caída de árboles. Otra de ellas es la interrupción del servicio eléctrico debido a la caída de postes o cables.

Sobre las 07:00 horas, UTE reportaba 112.727 clientes afectados en todo el país, en el marco de 258 incidentes registrados.

Tal como se aprecia en el gráfico adjunto, el sureste del país es la zona más castigada, en particular los departamentos de Canelones, Maldonado y Lavalleja.

Las zonas marcadas en rojo presentan una afectación de más del 10% de los clientes. Las pintadas de naranja, entre 5 y 10%; las amarillas, entre 2 y 5%; y las verdes, una afectación por debajo del 2%.

La empresa trabaja en el restablecimiento de todos los servicios, tarea que se verá favorecida en las próximas horas en la medida en que la situación climática mejore.