Chofer de Copsa que volcó es “experimentado”; MTOP no tiene registro de denuncias previas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aguarda la pericia técnica que se hará en el ómnibus que volcó este jueves en la ruta Interbalnearia, en el que falleció una menor de 15 años, según informó el director general de Transporte Carretero, Carlos Flores. El funcionario agregó que la unidad de transporte, a nivel documental, estaba “acorde para circular”.

“El ministerio, ante este tipo de episodios, lo primero que hace es chequear las habilitaciones de la empresa, del vehículo, etcétera... En este caso, hicimos el chequeo correspondiente y la unidad, en principio, estaba en condiciones para circular: tenía el permiso nacional de circulación al día, tenía la inspección técnica vehicular, que la debe que tener para tener el permiso de circulación que se renueva anualmente”, informó, y agregó que el ómnibus tenía la antigüedad que la cartera dispone.

Sin embargo, Flores reconoció que igualmente puede haber surgido alguna asunto mecánico que haya provocado el accidente, aunque al momento “no está verificado que esa sea la causa”. “Estamos a la espera de los peritajes correspondientes y a disposición de lo que la Justicia eventualmente pueda solicitar, pero en principio esa sería la situación”, señaló a Montevideo Portal.

Consultado por las denuncias en las redes sociales sobre el “balanceo” del ómnibus en viajes previos, el director de Transporte Carretero señaló que le constan las acusaciones que se hicieron en redes sociales, pero que no aparecen “en ninguno de los medios que tienen los usuarios para poder hacerlo” en la cartera.

“No figura en el libro de quejas que tiene la agencia en la terminal, no figura ni vía mail, ni telefónica ni en el sistema de WhatsApp que implementó el ministerio en 2020. La denuncia habría sido hecha al conductor y el conductor está grave de salud, así que tampoco podemos corroborarlo ahora”, afirmó.

“Hemos hecho las averiguaciones. El ministerio tiene funcionarios en la terminal, fue hasta la agencia, pidió el libro de quejas, habló con los empleados a ver si habían recibido algún reclamo y de ese informe resulta que no consta ningún reclamo”, añadió.

Un chofer con experiencia

El dirigente de la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) Juan Arellano, que pertenece a la coordinadora del interdepartamental, contó a Montevideo Portal que conoce al chofer desde hace 30 años. De hecho, informó que llegó a ser su compañero de trabajo (como guarda) y que luego empezó como chofer en otras empresas.

“Trabajó en empresas de ómnibus, de camiones, es un muchacho que ha tenido una experiencia bastante grande. Está en el rubro hace 30 años, o más, tal vez”, dijo, y comunicó que él no tiene información de antecedentes de manejo imprudente o accidentes de importancia.

“Datos que yo tenga sobre el manejo de él, hasta ahora, ninguno, y no conozco de accidentes tampoco. Si los hay, fueron accidentes leves, pero no los conozco. Trabajó mucho tiempo y no conozco que haya tenido accidentes. Es un muchacho que conocemos, no es que me hayan contado, yo lo conozco”, reafirmó Arellano.

Con respecto a las eventuales fallas que pueden haber surgido, el dirigente de Unott explicó que la coordinadora de la interdepartamental hará sus investigaciones porque, a pesar de los controles anuales que se le puedan hacer al ómnibus, algunos pueden presentar fallas a dos o tres meses de realizarlas.

“Los vehículos tienen un tiempo para que le hagan un control vehicular, pero ¿qué pasa?, a veces se hace el control y a los dos o tres meses esa unidad tiene problemas por desgaste o por cubiertas que cambiaron. A veces, en las empresas, se hacen boletas de reparaciones, no los reparan y salen como vienen. En este caso, hay que investigarlo: ver si hay boletas o no, qué pasó. Creo que es un vehículo que lo habían denunciado, pero hasta que no estemos reunidos y tengamos material o la palabra de ellos es opinar sin tener la prueba en la mano”, indicó,

El dirigente aseguró también que se harán las denuncias que tengan de hacer, que puede ser en el MTOP o en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de hacer la inspección. “Nosotros queremos hacer un trabajo formando opinión sobre todo lo que ha pasado y hacer sobre eso una denuncia donde corresponda. No podemos dejarlo porque sabemos cómo actúan las empresas que solo se le echa la culpa al conductor”, afirmó.

“Sin duda vamos a investigar parte de esto. Estamos moviéndonos, tratando de buscar dónde vamos a denunciar y los trabajos que debemos hacer para esas denuncias”, concluyó.

