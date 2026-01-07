Chizito, el erizo con sarna que fue hallado en Maldonado y se recupera en Villa Dolores

Foto: captura de pantalla / Alternatus Uruguay (@alternatus_uruguay)
Montevideo Portal
Alternatus Uruguay compartió imágenes de Chizito,
un erizo africano que una familia de Maldonado encontró en la calle.
El pequeño animal fue llevado al centro de la organización y
el equipo lo recibió “en muy mal estado, con sarna y bastante bajo de peso”.
En una publicación de Instagram se lo ve en la mano de un
cuidador, que lo sostiene con un guante puesto, y luego lo coloca dentro de una
jaula. El animal se ve lastimado y con costras, hecho una bolita.
Alternatus aclaró que lo están “recuperando” gracias al
tratamiento que recibe de un veterinario de Villa Dolores.
