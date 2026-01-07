Locales

Chizito, el erizo con sarna que fue hallado en Maldonado y se recupera en Villa Dolores

Montevideo Portal

Alternatus Uruguay compartió imágenes de Chizito, un erizo africano que una familia de Maldonado encontró en la calle.

El pequeño animal fue llevado al centro de la organización y el equipo lo recibió “en muy mal estado, con sarna y bastante bajo de peso”.

En una publicación de Instagram se lo ve en la mano de un cuidador, que lo sostiene con un guante puesto, y luego lo coloca dentro de una jaula. El animal se ve lastimado y con costras, hecho una bolita.

Alternatus aclaró que lo están “recuperando” gracias al tratamiento que recibe de un veterinario de Villa Dolores.

