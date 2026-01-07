“Está grande en serio”: el rescate de una crucera que apareció en una playa de Rocha

Montevideo Portal
Una víbora crucera fue rescatada en las últimas horas en una zona de playa de Rocha por parte de Bomberos del destacamento de Santa Teresa.
El momento fue registrado en video y divulgado por el reptilario Alternatus, desde donde destacaron el “actuar impecable” de los funcionarios de Bomberos, que habían sido capacitados de forma previa por la organización que trabaja en la conservación de la vida silvestre.
“Un actuar impecable, sacando a la gente de una situación de riesgo por la presencia de una Crucera (Bothrops alternatus) en un lugar transitado”, señaló Alternatus a través de sus redes sociales.
En el video se puede ver como los bomberos advierten a las personas en el lugar que por favor se alejen de la zona.
En un momento, una persona en el lugar llega a decir: “Ojo que va para ahí”. También se escuchan otros comentarios de personas presentes en el lugar, algunos de ellos sobre el tamaño de la serpiente. “Está grande en serio”, dijo un hombre.
Según señaló Alternatus, el animal al fue retirado de una zona habitada y trasladado a una zona no habitada, “respetando a la fauna nativa y velando por la seguridad de las personas”.
