Cheques, garantías y correos internos: los detalles de la denuncia contra la AUF

Judiciales

Montevideo Portal

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es investigada por el fiscal de Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, a raíz de una denuncia por presuntos balances falsos y desvíos de fondos de la Conmebol.

Varios clubes presentaron, el año pasado, un recurso en el que aseguran que la entidad deportiva presentó “balances falsos” y cometió desvíos de fondos que han implicado alrededor de US$ 25 millones menos en la liquidación de la asociación. Este lunes, José Luis Palma (Liverpool) y Ernesto Dehl (Cerro Largo) fueron citados a Fiscalía en el marco de este caso.

Además, Leandro Francolino y Pablo Sitjar, directores del Frente Amplio y Cabildo Abierto (respectivamente) en el Banco República (BROU) durante el gobierno anterior, también presentaron el año pasado una denuncia contra la AUF. Por un lado, señalan una duplicación de garantías por parte del ente rector del fútbol para gestionar un préstamo ante el banco, y que la misma garantía se presentó ante Conmebol, al tiempo que también alegan por procedimientos en pagos.

Copie y pegue

Los denunciantes aseguran que la AUF cedió a Conmebol “las mismas garantías” que había concedido con el BROU semanas antes.

De acuerdo con la denuncia, AUF y BROU modificaron su contrato de fideicomiso con el objetivo de aumentar la garantía para respaldar el aumento de US$ 7,5 millones a US$ 9 millones en la línea de crédito. Una cláusula de ese contrato fijó el monto de la garantía en U$S 15 millones, además de agregar nuevos activos fideicomitidos (garantías), por “flujos provenientes de participación en Copa América 2024 y Mundial de Fútbol en 2026”.

“En la práctica, esto implicaba que todos los fondos que entraban de los flujos cedidos eran aplicados a bajar el crédito, liberando, de esa forma, cupo de la línea de U$S 7,8 millones disponible, lo que habilitaba siempre a AUF a retomar préstamos hasta llegar al límite de la línea”, expresaron los denunciantes en un documento al que accedió Montevideo Portal, lo que a su vez es una “una condcuta excéntrica respecto a la conducta habitual de recuperación del BROU”.

No obstante, alegan que la entidad deportiva firmó con Conmebol un contrato “en el cual se cedieron las mismas garantías cedidas semanas antes al BROU”.





Bypass

Tal como dieron cuenta Telenoche y La Diaria, los denunciantes también ponen el foco en que los fondos venían a la cuenta del fideicomiso en el BROU “vía depósitos por ventanilla (en algunos casos por cajero automático) de cheques millonarios librados por la misma AUF”, indican.

La situación señalada consiste en que los fondos de Conmebol no ingresaban directamente al fideicomiso, sino que llegaban a una cuenta de AUF en el Banco Santander, y desde allí la AUF luego depositaba en BROU. En tal sentido, lo que remarcan los denunciantes es que el BROU debía hacer un “análisis especial” para confirmar la legalidad del origen de dichos fondos.

De todos modos, el contrato firmado con AUF “permitía esa modalidad”, aunque, de acuerdo con la denuncia, señalaba que los fondos debían ser destinados en 48 horas al BROU. Esto “consagró no solo que el BROU perdiera el manejo de los flujos de su propiedad —en tanto estaban cedidos en fideicomiso, pero el que los percibía era el propio deudor (AUF)—, sino que perdió visibilidad sobre la legalidad del origen de [estos]”, señalaron los acusadores.

De todos modos, correos electrónicos internos del banco, en poder de la Fiscalía, muestran que el asunto de la demora en el ingreso del dinero al fideicomiso —a raíz de un monto que era consignado en una solicitud de liquidación a Conmebol por el concepto Copa América— fue algo tratado por los servicios de la entidad financiera, y que tras algunos reclamos hubo un ingreso mediante un depósito a través de un cheque por más de US$2 millones.

Así, los fondos en cuestión (por US$ 2,3 millones) finalmente llegaron en octubre de 2024.

Más allá de esto, los denunciantes también señalan que, cuando se dio la demanda penal de los clubes, el BROU “no tuvo manera directa de verificar lo que se informaba, ya que había sido ‘bypaseado’ de los giros que venían desde Asunción”, Paraguay, donde la Conmebol tiene su sede.

En junio de este año, Sitjar dijo a Telenoche (Canal 4) que la denuncia todavía no tenía avances, y señaló que el Patrimonio de la AUF se deterioró. “No pueden presentar dos veces la misma garantía. Cualquier cliente, empresario, o comerciante, que pruebe en poner dos veces la misma garantía, a ver qué hace un banco”, apuntó.

También junio de este año, Gilberto Rodríguez pidió al juez de la causa que se levante el secreto bancario de las cuentas bancarias de la AUF, y la Justicia aceptó la solicitud del fiscal.

La cronología de los hechos

En junio de 2023 AUF y BROU modificaron su contrato de fideicomiso para aumentar la garantía y respaldar el aumento a US$ 9 millones en la línea de crédito.

En julio de ese año, la AUF firmó un contrato con Conmebol en que cedió las mismas garantías.

En setiembre de 2024, 13 clubes denunciaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por una presunta maniobra de desvíos de fondos entre ella y la Conmebol.

En la denuncia se especifica que los balances de la entidad deportiva no reflejan las partidas extra que ha dado Conmebol, y se busca saber dónde está ese dinero. Los clubes aseguran que la institución tiene una situación económica muy “comprometida” debido a que el gasto ha aumentado, pero no así los ingresos.

Los clubes denunciantes son Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Mar de Fondo, Progreso, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo.

Asimismo, por esa misma fecha el Banco República resolvió congelar la línea de crédito que se le había otorgado a la AUF por US$ 9 millones. Tal como informáramos, se buscó validar la autenticidad de los estados contables que el organismo presentó para acceder a dicho recurso.

No obstante, el 17 de setiembre, el directorio del BROU acordó mantener la asistencia financiera —es decir, levantar el congelamiento— “por hasta US$ 7,8 millones”. La votación fue de tres contra dos: quienes se opusieron fueron Leandro Francolino y Pablo Sitjar, entonces directores por el Frente Amplio y Cabildo Abierto (respectivamente).

En octubre la AUF informó que se depositó en sus cuentas un cheque por US$ 2,3 millones “en concepto del torneo Copa América 2024”.

La fiduciaria solicitó la liquidación correspondiente a AUF, la cual fue remitida en el día. Según documentos internos del banco, en dicha liquidación se advierte que Conmebol debita anticipos recibidos por AUF con fecha del 20 de setiembre de 2023 y 24 de abril de 2024 por U$S 1 millón y U$S 647.078 respectivamente, los que no fueron recibidos en las cuentas del fideicomiso.

Dos meses después, en noviembre, el informe de los analistas del BROU respecto al balance de la AUF concluye colocarlo en la categoría 4 de riesgos, debido a que “los dos últimos ejercicios arribaron a pérdidas que afectaron muy significativamente el patrimonio” de la entidad deportiva.

Con ese informe los directores se “replantearon” la línea de crédito en una sesión del 7 de noviembre. Sitjar solicitó mantenerla en US$ 7,5 millones siempre que se cumplieran dos condiciones:

— que AUF confirme por escrito que el contrato con Nike está cedido a BROU en el fideicomiso, y

— que se modifique el fideicomiso para que los fondos entren a BROU directamente, corrigiendo la cláusula que permitía los fondos entraran a terceros bancos.

No obstante, José Luis Palma, dirigente de Liverpool, envió una semana después una carta al entonces presidente del Banco República, Salvador Ferrer; en esa misiva argumenta que el contrato con dicha marca deportiva —que BROU aceptó como garantía— fue firmado “violando las normas de la AUF”.

Si bien el valor de la línea de crédito otorgada “dependía del valor de este contrato”, los denunciantes señalan que el banco “nunca llegó a ver” dicho documento, “salvo dos páginas firmadas por un escribano”.

Montevideo Portal