Judiciales

José Luis Palma y Ernesto Dhel fueron citados a Fiscalía por denuncia contra la AUF

Montevideo Portal

El fiscal de Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, citó a los dirigentes de Liverpool, José Luis Palma, y de Cerro Largo, Ernesto Dhel, en el marco de la causa que investiga a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por presunto desvío de fondos.

Según supo Montevideo Portal, el funcionario del Ministerio Público los convocó para el lunes al mediodía para interiorizarlos sobre cómo avanza el caso.

Tal como informáramos, 13 clubes de las divisiones A y B —entre los que están Cerro Largo y Liverpool— denunciaron a la entidad deportiva por una presunta maniobra de desvíos de fondos entre ella y la Conmebol. Los clubes aseguran que la AUF viene presentando “balances falsos” y cometiendo desvíos de fondos que han implicado alrededor de US$ 25 millones menos en la liquidación de la asociación.

En la denuncia se especifica que los balances de la AUF no reflejan las partidas extra que ha dado Conmebol, y se busca saber dónde está ese dinero. Los clubes aseguran que la institución tiene una situación económica muy “comprometida” debido a que el gasto ha aumentado, pero no así los ingresos.

Los clubes denunciantes son Artigas, Bella Vista, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Mar de Fondo, Progreso, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo.

En setiembre del año pasado el Banco República congeló una línea de crédito que le había otorgado a la AUF por US$ 9 millones en el marco de esta causa.

A su vez, en junio de este año, Rodríguez pidió al juez de la causa que se levante el secreto bancario de las cuentas de la AUF en el Banco Santander, y la Justicia aceptó la solicitud del fiscal.

Montevideo Portal