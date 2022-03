Chabela Ramírez denunció agresión racista en el Collazo: “Me repugna tanta cobardía”

Locales

La cantante y activista por los derechos humanos Isabel “Chabela” Ramírez denunció una agresión racista ocurrida el pasado lunes en el Teatro de Verano, al término de la actuación de su comparsa Valores de Ansina.

La presidenta de la Casa de la Cultura Afrouruguaya escribió una carta en donde hizo pública la situación, y contó que “como consecuencia del dolor por el golpe recibido”, debió cancelar una presentación en el Teatro Solís en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Artes.

En la carta, Ramírez expresó: “Culminada la actuación veníamos saludando y bailando en la platea baja, que estaba llena de personas que se acercan a ver pasar los conjuntos, como siempre, cuando recibí un golpe muy fuerte en la cadera izquierda con un objeto que no pude identificar. Dicho golpe me dificultó la movilidad, impidiéndome trasladarme. Después de dicha presentación debía presentarme con mis compañeras de Afrogama en un compromiso en la Cooperativa de Viviendas Ufama al Sur, donde vivo. Allí las compañeras me dieron calmantes y me quedé en mi casa, sufriendo mucho dolor”.

“El 1° de marzo de 2022, tenía una presentación en el Teatro Solís, por el Fortalecimiento de las Artes de la IM, compromiso artístico que tuve que cancelar ante el dolor y tras consulta médica en el Hospital Maciel. El médico constató el traumatismo, indicó la medicación correspondiente y quietud durante siete días, situación que me impide hacer escenarios, atender mis trabajos sociales, aparte de tener que soportar un inmerecido dolor”, agregó la cantante.

Ramírez señaló que “la cobardía se repudia y se castiga”. “No sé quién se amparó en la multitud del Teatro de Verano para agredirme, para asustarme y avisarme, a mí y a mi colectivo, que no hay que reivindicar ni reclamar. Pobre y cobarde racista quien da rienda suelta a su ira, resultado del odio racial, para agredir a una mujer e intentar silenciar a otres en sus manifestaciones artísticas que reivindican las luchas contras las inequidades”, añadió.

En ese sentido, comentó que no la agredieron para robarle “en una calle vacía y oscura, lo hicieron cobardemente en un espacio cultural, lleno de gente, para avisarnos, con ese golpe bajo, que no dejó marcas visibles en mi piel, que les disgusta la interpelación, que la impunidad existe y no deja marcas, que las comparsas solo debemos brindar alegría y las mujeres dar placer y mantenernos sumisas y calladas”.

“No me siento víctima, a pesar de la impotencia, simplemente me repugna tanta cobardía. Creo firmemente que es un acto racista de parte de alguien que lo planificó y lo ejecutó. Como dice la canción de Valores, comparsa concursante en el Carnaval 2022: "´no me lo contaron, me pasó! ´", dijo Ramírez.

Por último, agradeció "a las personas, organizaciones e instituciones que se solidarizaron frente a esta situación, desde S.O.S. Racismo, SUCAU, Comisión de Género de PIT-CNT, Afrogama, Valores Ansina y Concejo Vecinal del Municipio B", entre otras, y adelantó que tomará medidas legales, "a pesar de saber la lentitud con que se opera cuando el tema es el racismo, simplemente para que quede registrado, sin importar los resultados adversos que nuestras denuncias tengan. Intentamos, una vez más, ejercer nuestros derechos y creer en la democracia".