Gloria Rodríguez respondió por la LUC a presidenta de la Casa de la Cultura Afrouruguaya

“Ahora 'por presunción de' se te llevan a tus hijos o nietos y tal vez no los vuelvas a ver”, dijo Isabel Chabela Ramírez en una entrevista.

La presidenta de la Casa de la Cultura Afrouruguaya, Isabel Chabela Ramírez, concedió una entrevista al portal del PIT-CNT, instancia en la que dio sus motivos para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), lo que mereció la respuesta de la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, quien defiende la permanencia de esta normativa, lo que se definirá en referéndum el próximo 27 de marzo.

Chabela afirmó que como grupo organizado de la colectividad afrouruguaya cuestionan "tajantemente" los artículos impugnados de la LUC, en particular los referidos a seguridad, vivienda y educación pública. "Hacemos un llamado a votar sí para derogarlos porque afectan a nuestra sociedad, especialmente a los pobres y a quienes históricamente los poderosos nos han vulnerado nuestros derechos". Chabela dijo que se trata de un asunto de derechos humanos y que está convencida que el avance de las expresiones fascistas en el mundo, no solamente en Europa sino en nuestro continente, "han envalentonado las expresiones más duras de la represión contra las personas afrodescendientes, los pobres en general y las disidencias y minorías en particular".

"La aporofobia está más presente que nunca, la LUC brinda herramientas que benefician a los más ricos, a los poderosos, no contiene nada que sea en beneficio de nosotros, de las grandes mayorías", aseguró.

El portal de la central sindical cuenta que la presidenta de la Casa de la Cultura Afrouruguaya concedió esta entrevista “después de un día de cuidados familiares, risas, juegos y también clase de piano”.

“La música, cantante, compositora y activista por los derechos de la comunidad afro, que ha cosechado premios y aplausos, reconocimiento y admiración, sabe que con la postergación de las Llamadas ahora tendrá unas horas más de descanso. De todos modos, no le gusta que se metan con las Llamadas y fustigó duramente el intento por trasladar la fiesta negra a otro entorno y ‘sacarlas’ de Isla de Flores. De todos modos, por estas horas reorganiza sus tiempos y se imagina lo que volverá a vivir cuando salga a la calle rodeada de tambores, bailes, banderas y aplausos. Entre tanto, habla de lo que está en juego el 27 de marzo”, plantea la nota, que le da voz a la activista: "Somos parte de esta sociedad y por ello hacemos un llamado a la población a que vote por el Sí a la derogación de los 135 artículos, desde el lugar que sea, porque la LUC desde todo punto de vista nos perjudica. Por ejemplo, y como uno de los temas centrales, las normativas que incluye en materia de seguridad. A mí me preocupa particularmente el tema de la LUC y la seguridad porque somos personas que ahora quedamos más expuestas a estar bajo sospecha. Con el envalentonamiento que tienen las fuerzas represivas, y con el discurso de odio de una parte de la sociedad, nuestra comunidad queda bajo peligro de detenciones arbitrarias o represión injustificada".

La nota sostiene que “a Chabela no le asusta que la corran los caballos o la persigan las fuerzas de choque porque ya lo vivió a la salida de la dictadura”. La activista recuerda que "se ensañaban con los negros, no con los blancos".

“Hoy le preocupa que al día siguiente del 27 de marzo, eventualmente que la represión tenga las puertas abiertas. Considera que en tal caso, las y los más afectados serán las y los jóvenes afrodescendientes, mujeres y pobres en general. A ella de joven la corrieron unas cuantas veces”, continúa el reportaje.

La dictadura y hoy

La nota recuerda que “en las Llamadas de la salida de la dictadura, tuvo que salir corriendo ‘porque se nos venían con todo’". La activista transitaba el séptimo mes de embarazo de su hijo Diego, también músico y candombero. "De esas cosas no te olvidás más. Duelen y mucho. Como duele ver que ahora algunos policías le griten 'callate negra sucia' a una madre con su hijo en Malvín Norte si la Policía anda haciendo un operativo a pleno día. Son hechos lamentables. Ahora estamos viviendo situaciones horribles en la vía pública y mucho peor para los jóvenes. Por eso hay que derogar los artículos de la LUC. Porque ahora 'por presunción de' se te llevan a tus hijos o nietos y tal vez no los vuelvas a ver. Y todo por la LUC. Sabemos que en los arrestos primero que a nadie apuntan a 'ese negro, aquella negra' y eso lo ve cualquiera. Esto se trata de derechos humanos, pero sabemos bien que en este país siempre hubo gente que tuvo más privilegios y fueron considerados 'más humanos' que otros humanos. Lo que no podemos avalar es que con la LUC esto se naturalice y abramos esa puerta para una discriminación feroz y represión legalizada", dijo al portal.

“Desde su visión, el actual escenario punitivo excede lo estrictamente legal y forma parte de una forma de entender las relaciones de poder por una parte de la sociedad, que ahora con la LUC, ‘se siente envalentonada’ y según explicó, en este nuevo escenario ‘los ataques racistas han sido tremendos y sistemáticos’”, agrega la nota.

Ansina y la respuesta

La artista y activista propone "empoderar" a las nuevas generaciones para que tengan herramientas para desterrar la discriminación y las distintas expresiones de violencia. Además, considera necesario promover la investigación y el estudio de la historia.

La nota sostiene que “Chabela ha sido una persistente activista por la instalación de un monumento a Ansina (Joaquín Lenzina), el militar y poeta, amigo de José Gervasio Artigas, a quien acompañó durante toda su vida”, y agrega que “desde su perspectiva, hay que recuperar y difundir la historia de los héroes de la comunidad afrodescendiente”.

"Recién en el año 2018 logramos que Ansina fuera reconocido como Comandante de las milicias artiguistas de libertos", reflexionó la presidenta de la Casa de la Cultura Afrouruguaya.

La senadora nacionalista Gloria Rodríguez le respondió en una carta pública, que transcribimos textualmente a continuación.

“Querida Isabel Ramírez, ‘Chabela’:

He leído con atención tus recientes comentarios publicados en el sitio oficial del Pit-Cnt refiriéndote al próximo Referéndum sobre la LUC en particular, y a toda la Ley en general.

En primer término, deseo compartir contigo que cada vez somos más los negros en Uruguay, la Región y el Continente, que hemos decidido abandonar la posición de víctimas (sin olvidar nuestro trágico pasado y reclamando y luchando por TODAS las vías legales por nuestros legítimos derechos) para ser verdaderos protagonistas de nuestros destinos.

Respecto al justo y tan postergado reconocimiento a Joaquín Lenzina ‘Ansina’ como Comandante de las Milicias de Libertos Artiguistas, debo recordarte que este hecho tan sentido y significativo para nuestro Colectivo, se concretó, como bien dices, en el año 2018 a partir de un reclamo que representantes de la Colectividad Afrodescendiente nos presentaran en nuestro despacho, tras años de infructuosas gestiones ante autoridades legislativas y del Ejecutivo del entonces gobierno.

Fue así que, en tan solo tres meses, pudo cumplirse con este acto de justicia histórica anhelado durante tantos años. Se trató de una reivindicación que impulsamos y acompañamos desde el mismo instante en que se nos planteó sobre nuestra mesa, y debo decirte ‘Chabela’, con enorme satisfacción y orgullo, que quienes resultaron decisivos para el éxito de este acontecimiento histórico, no pertenecen a nuestro Colectivo de Afrodescendientes y adoptaron esta Causa como propia, con pasión, convicción y responsabilidad. Con esto quiero significar que lo justo para una Sociedad, no debe ser monopolio de ningún tipo, sea ideológico, religioso, étnico, racial o partidario.

También recuerdo, con cierto dolor, que NO TODO el Colectivo de Afrodescendientes organizado acompañó al pueblo en aquel sentido tributo a nuestro héroe negro.

Reconocemos el trabajo de la Casa de la Cultura Afrouruguaya como el tuyo, su presidenta, activista de la causa negra sin discusión.

No compartimos tus declaraciones sobre la Ley de Urgente Consideración que distan de la verdad y se basan exclusivamente en una campaña orquestada por el PIT-CNT, los promotores del Referéndum, para sembrar miedo y terrorismo en algunos colectivos, en este caso los afrodescendientes, que en los últimos años de gobierno del FA quedaron en una meseta (declaraciones de figuras conocidas de organizaciones civiles de afrodescendientes).

En tal sentido, ahora, con el actual Gobierno, el Colectivo cuenta por primera vez en la historia con un presupuesto destinado específicamente a políticas dirigidas a su educación.

Con educación, políticas inclusivas coordinadas entre el Gobierno y la sociedad civil, lograremos avanzar en nuestros legítimos derechos históricamente postergados.

Cuando se presentaron abusos, fuimos, somos y seremos los primeros en exigir la condena y en plantear las medidas legales necesarias para que no vuelvan a repetirse.

Aquellos casos denunciados pretendiendo asociarlos a la LUC como causante, fueron pública y debidamente desmentidos.

En los registros de la Comisión Honoraria de la Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia, al igual que en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, es posible hallar las denuncias por racismo SIN RESOLVER de periodos anteriores. Ahora, toda denuncia es tomada en cuenta y derivada a la justicia con las más absolutas garantías, transparencia y seguridad para TODOS, como siempre debió ser.

La Ley de Urgente Consideración ya lleva más de 18 meses de vigencia y sus críticos aún no han logrado demostrar los supuestos ‘perjuicios’ que provocaría. En cambio, la REALIDAD viene confirmando sus beneficios, en sintonía con el CAMBIO que una mayoría libre y democráticamente eligió en las últimas elecciones.

La LIBERTAD, querida ‘Chabela’, es un valor superior y nadie mejor que nosotros conoce su alcance.

Pretender darle color político partidario y etiquetarla, es una forma de discriminar al que piensa diferente”.

